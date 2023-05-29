«Торонто» может назначить Жорди Фернандеса на пост главного тренера
«Торонто» высоко рассматривает кандидатуру Жорди Фернандеса при поиске нового главного тренера команды.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
Фернандес на данный момент является помощником главного тренера «Сакраменто» Майка Брауна.
Фернандес ранее провел шесть сезонов в качестве помощника Майкла Мэлоуна в «Денвере».
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