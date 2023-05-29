«Торонто» может назначить Жорди Фернандеса на пост главного тренера

« » высоко рассматривает кандидатуру Жорди Фернандеса при поиске нового главного тренера команды.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

Фернандес на данный момент является помощником главного тренера « » Майка Брауна.

Фернандес ранее провел шесть сезонов в качестве помощника Майкла Мэлоуна в «Денвере».

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