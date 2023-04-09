Стивен Сайлас покинет «Хьюстон»

покинет пост главного тренера « », сообщает авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«По словам источников, генеральный директор «Рокетс» Рафаэль Стоун и Сайлас встретятся в понедельник утром и официально оформят рассторжение. Ожидается, что Сайлас станет востребованным кандидатом в помощники главного тренера в это межсезонье», – написал инсайдер.

, , и – в шорт-листе организации.

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