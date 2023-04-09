Стивен Сайлас покинет «Хьюстон»

Теги Хьюстон Име Удока НБА Стивен Сайлас Фрэнк Вогель Кенни Эткинсон Ник Нерс Баскетбол

Стивен Сайлас покинет пост главного тренера «Хьюстона», сообщает авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«По словам источников, генеральный директор «Рокетс» Рафаэль Стоун и Сайлас встретятся в понедельник утром и официально оформят рассторжение. Ожидается, что Сайлас станет востребованным кандидатом в помощники главного тренера в это межсезонье», – написал инсайдер.

Фрэнк Вогель, Име Удока, Кенни Эткинсон и Ник Нерс – в шорт-листе организации.

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2 комментария

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Caracalla
Человек приходил тренировать околочемпионский Хьюстон с Харденом и Уэстбруком/Уоллом, а по факту три года возился с детским садом за что изначально браться не собирался.
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xamer 9
Похоже, Ника Нерса скоро официально представят в качестве тренера Рокетс. Удачи ему, одну команду для чемпионства подготовил, пора и дальше идти.

Про Сайласа сложно что то сказать. Незаметным он был все время
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