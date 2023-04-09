Дуэйн Кейси принял решение покинуть пост главного тренера «Детройта»

принял решение оставить пост главного тренера « », передает авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Том Горсом дает мне возможность перейти в главный офис. Я рад вступить в следующий этап своей жизни. Время, чтобы проводить больше времени с семьей. Эта команда находится на правильном пути. Возможно, им нужно услышать новый голос. Это мое решение», – заявил Кейси.

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