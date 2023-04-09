Дуэйн Кейси принял решение покинуть пост главного тренера «Детройта»
Дуэйн Кейси принял решение оставить пост главного тренера «Детройта», передает авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«Том Горсом дает мне возможность перейти в главный офис. Я рад вступить в следующий этап своей жизни. Время, чтобы проводить больше времени с семьей. Эта команда находится на правильном пути. Возможно, им нужно услышать новый голос. Это мое решение», – заявил Кейси.
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