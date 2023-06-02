Фрэнк Вогель станет новым главным тренером «Финикса»

станет новым главным тренером « », передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Стороны начали обсуждение деталей долгосрочного соглашения. Cообщается, что контракт будет на 5 лет и 31 млн долларов.

Бывший главный тренер « » Фрэнк Вогель, который привел свою команду к чемпионству в «пузыре» в Орландо, прошлым летом оставил свой пост по причине неудовлетворительных результатов. «Озерники» не вышли в плей-офф после регулярки-2021/22.

Вогель провел 11 сезонов в качестве главного тренера. В 820 матчах он добился 431 победы – 52,6%.

был уволен новым владельцем «Санз» Мэтом Ишбией после поражения во 2-м раунде плей-офф от «Денвера». Специалист заключил 6-летний контракт с «Детройтом» на сумму 76,5 млн долларов.

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