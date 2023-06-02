Фрэнк Вогель станет новым главным тренером «Финикса»
Фрэнк Вогель станет новым главным тренером «Финикса», передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Стороны начали обсуждение деталей долгосрочного соглашения. Cообщается, что контракт будет на 5 лет и 31 млн долларов.
Бывший главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель, который привел свою команду к чемпионству в «пузыре» в Орландо, прошлым летом оставил свой пост по причине неудовлетворительных результатов. «Озерники» не вышли в плей-офф после регулярки-2021/22.
Вогель провел 11 сезонов в качестве главного тренера. В 820 матчах он добился 431 победы – 52,6%.
Монти Уильямс был уволен новым владельцем «Санз» Мэтом Ишбией после поражения во 2-м раунде плей-офф от «Денвера». Специалист заключил 6-летний контракт с «Детройтом» на сумму 76,5 млн долларов.
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Очень нравилась работа Вогеля в Индиане. Отличную команду делал из очень странных людей.
Если он мог настраивать Хибберта, может, чем чёрт не шутит, с Эйтоном получится?
Про бабл речи нет, Вогель проделал отличную работу.
Чувствуется как шаг отчаяния какой-то. Промазали со всеми кого хотели - Нерс, Лю. Молодого Янга было бы странно ставить по множеству обстоятельств. Дока чисто для списка взяли. И выбор на этом как бы все.
Фаны Лэйкерс наверняка досконально знают его. Мне же, со стороны, больше запомнилось то, насколько разнилось мнение о нем. В пиковые моменты одни его винили в провале эксперимента Уэстбрука, другие наоборот оправдывали его работу ограниченностью Уэстбрука.