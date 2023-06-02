Фрэнк Вогель станет новым главным тренером «Финикса»

Теги Лейкерс Финикс НБА Монти Уильямс Фрэнк Вогель Эдриан Воджнаровски Мэтью Ишбия Баскетбол

Фрэнк Вогель станет новым главным тренером «Финикса», передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Стороны начали обсуждение деталей долгосрочного соглашения. Cообщается, что контракт будет на 5 лет и 31 млн долларов.

Бывший главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель, который привел свою команду к чемпионству в «пузыре» в Орландо, прошлым летом оставил свой пост по причине неудовлетворительных результатов. «Озерники» не вышли в плей-офф после регулярки-2021/22.

Вогель провел 11 сезонов в качестве главного тренера. В 820 матчах он добился 431 победы – 52,6%.

Монти Уильямс был уволен новым владельцем «Санз» Мэтом Ишбией после поражения во 2-м раунде плей-офф от «Денвера». Специалист заключил 6-летний контракт с «Детройтом» на сумму 76,5 млн долларов.

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29 комментариев

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Sergio Sunday
Откомонило, отлетсгоуило от беды
+57
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kazuma
очередной сниматель сливок подъехал
+18
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Максим Макеев
обмен эйтона на тернера читается прям
+10
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Roman Boroveev
На опыте, хоть тайм ауты умеет брать)
+5
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Tihonon
Хороший выбор. Денвер жди серии новой с новыми Финиками.
+4
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pulyalke
ассистент криса пола подъехал))
+4
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xamer 9
Оо, крутая новость. Вогель передохнул после бардака в ЛАЛ, теперь ему предстоит большая работа в межсезонье, чтобы Финикс набрал людей для баланса в составе. Ну и если Эйтон останется и Вогель не сможет его заставлять защищаться, то видимо никто не сможет уже ему помочь - Деандре поедет в Шарлот доигрывать свою максималку.
+5
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Roman Boroveev
Ответ Sergio Sunday
Откомонило, отлетсгоуило от беды
Спасибо, что не Док, да.
+3
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Atlichna
Ответ Марсель Объелся
Для Буденхольцера вообще команды остались?
Торонто
+2
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Иванофф
Ответ Drinkinss
Имхо советоваться будут и с вогелем и особенно с кд
А чего хорошего в советованиях с КД?
+2
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noke
Ох, как же пронесло. Отличный выбор. Пока в лузерах только Милуоки.
Очень нравилась работа Вогеля в Индиане. Отличную команду делал из очень странных людей.
Если он мог настраивать Хибберта, может, чем чёрт не шутит, с Эйтоном получится?
+2
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xamer 9
Ответ ST-L
Вогель тренер, в межсезонье с ним конечно будут иногда советоваться, но не более. у него вряд ли будут полномочия вроде Поповича в сас. Владелец, генменеджер - это их работа в первую очередь
Я это понимаю. Но у Вогеля кроме Финикса были ещё варианты трудоустройства, и обычно в таких ситуациях тренер лоббирует при подписании контракта какое-то влияние на подписание новичков. Как минимум просто советоваться по кандидатурам, как максимум - быть наравне с генменеджером при принятии решений. Ещё как вариант иметь право на отказ пары кандидатур. Все таки ему заново строить этот коллектив, хоть и стартовая пятёрка скорее всего не изменится.
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mikes
Ответ kazuma
очередной сниматель сливок подъехал
Особенно он их снял в Лейкерс после супер тренера Люка Уолтона...
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Мурзин Ринат
Ответ xamer 9
Оо, крутая новость. Вогель передохнул после бардака в ЛАЛ, теперь ему предстоит большая работа в межсезонье, чтобы Финикс набрал людей для баланса в составе. Ну и если Эйтон останется и Вогель не сможет его заставлять защищаться, то видимо никто не сможет уже ему помочь - Деандре поедет в Шарлот доигрывать свою максималку.
Почему бардака?) с Вогелем Лал были вполне хороши, до бабла и в самом бабле особенно, да и первый раунд против Финикса , где не повезло с травмами , напомню где они возить начали Финикс когда повели 2:1, но опять же травмы Дэвиса и Леброна
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Drinkinss
Ответ ST-L
Вогель тренер, в межсезонье с ним конечно будут иногда советоваться, но не более. у него вряд ли будут полномочия вроде Поповича в сас. Владелец, генменеджер - это их работа в первую очередь
Имхо советоваться будут и с вогелем и особенно с кд
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МЗ
Теперь хоть научатся в защиту и командную структуру. Ну и менеджементу нужно убрать всех, кто не умеет или не хочет, или кто любит наблюдать из-за лицевой.
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xamer 9
Ответ Мурзин Ринат
Почему бардака?) с Вогелем Лал были вполне хороши, до бабла и в самом бабле особенно, да и первый раунд против Финикса , где не повезло с травмами , напомню где они возить начали Финикс когда повели 2:1, но опять же травмы Дэвиса и Леброна
Речь про бардак в провальном сезоне с Уэстбруком. Если это не бардак, то не знаю как это описать.

Про бабл речи нет, Вогель проделал отличную работу.
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Suret
Ответ Mr.BadGuy
В защите игру поставит, а в нападении будет тактика - отдайте мяч Дюранту или Букеру и пусть решают сами. Не умеет Фрэнк в атаку.
Кевин Янг ставить будет атаку, вроде как остаётся он
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Korban Cobain
Хороший выбор
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Tim Timson
по деньгам что Фогель в два раза хуже Монти?)
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ksamax
Хороший вариант для Финикса, боялся что Риверса подпишут, но пронесло)
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Mr.BadGuy
В защите игру поставит, а в нападении будет тактика - отдайте мяч Дюранту или Букеру и пусть решают сами. Не умеет Фрэнк в атаку.
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frenemy
Шо то. Шо это... (с)

Чувствуется как шаг отчаяния какой-то. Промазали со всеми кого хотели - Нерс, Лю. Молодого Янга было бы странно ставить по множеству обстоятельств. Дока чисто для списка взяли. И выбор на этом как бы все.

Фаны Лэйкерс наверняка досконально знают его. Мне же, со стороны, больше запомнилось то, насколько разнилось мнение о нем. В пиковые моменты одни его винили в провале эксперимента Уэстбрука, другие наоборот оправдывали его работу ограниченностью Уэстбрука.
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Drinkinss
Крутяк) сначала был виноват во всех бедах лал, терь будет виноват во всех бедах финикса)
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Марсель Объелся
Для Буденхольцера вообще команды остались?
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