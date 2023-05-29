Ник Нерс – новый главный тренер «Филадельфии»
Ник Нерс – новый главный тренер «Филадельфии», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
В свой дебютный сезон в качестве главного тренера «Торонто» 55-летний специалист стал чемпионом НБА (2018/19). В следующем сезоне он получил награду лучшего тренера регулярки-2019/20.
В конце апреля Нерс покинул пост тренера канадской команды.
«Филадельфия» в этом месяце рассталась с Доком Риверсом после вылета от «Бостона» во втором раунде плей-офф (3-4).
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