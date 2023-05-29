Ник Нерс – новый главный тренер «Филадельфии»

Теги Док Риверс Филадельфия Торонто НБА Эдриан Воджнаровски Ник Нерс Баскетбол

Ник Нерс – новый главный тренер «Филадельфии», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В свой дебютный сезон в качестве главного тренера «Торонто» 55-летний специалист стал чемпионом НБА (2018/19). В следующем сезоне он получил награду лучшего тренера регулярки-2019/20.

В конце апреля Нерс покинул пост тренера канадской команды.

«Филадельфия» в этом месяце рассталась с Доком Риверсом после вылета от «Бостона» во втором раунде плей-офф (3-4).

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10 комментариев

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causticman
«The Doc may be out, but the Nurse is in”)
+7
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osipovdmitry
Ого!!! Вот это крутое подписание для Филли
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Topik94
Док в Финикс?)
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fjsfd
довольно неожиданно
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Максим Усков
Я думал Финикс выберет.
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Dmitriy Yarmolenko
Поздравляю. Это позитив.
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Forza
Это просто пушка! Очень рад и за Нерса и за Филадельфию.
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DeX
Возможно это недостающий паззл процесса)
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pele_kan
Ответ fjsfd
довольно неожиданно
как раз довольно ожидаемо, тут писали не раз, что он с Мори на короткой ноге
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