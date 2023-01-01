Никола Йокич: «Я играю не ради наград»

Теги Денвер НБА Никола Йокич Баскетбол

Двукратный MVP НБА центровой «Денвера» Никола Йокич заявил, что играет не ради рекордов и наград.

«По правде говоря, награда MVP, возможно, будет значить для меня немного больше, когда я закончу карьеру. Я не стремился к этому признанию и не думал об этом.

Когда ты чего-то хочешь и получаешь это, ты рад, это логично. Но я даже не думал об этой награде, возможно, поэтому я не так сильно рад.

Должен признаться, что играю не ради рекордов и не ради того, чтобы стать лучшим по трипл-даблам», – сказал Йокич.

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками

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2 комментария

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Abdulla
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Ответ leppyanen
Все играют ради денег, в первую очередь.
Когда денег так много, что они удовлетворят твою потребность в них на 10 жизней и 20 родственников, тогда на первый план выходят профессиональные успехи.
Некоторые, правда, уже и этого не хотят, развиваясь в ментальном плане или в чём-либо отличном от профессиональных успехов.
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leppyanen
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Все играют ради денег, в первую очередь.
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+4
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