Никола Йокич: «Я играю не ради наград»

Двукратный MVP НБА центровой « » заявил, что играет не ради рекордов и наград.

«По правде говоря, награда MVP, возможно, будет значить для меня немного больше, когда я закончу карьеру. Я не стремился к этому признанию и не думал об этом.

Когда ты чего-то хочешь и получаешь это, ты рад, это логично. Но я даже не думал об этой награде, возможно, поэтому я не так сильно рад.

Должен признаться, что играю не ради рекордов и не ради того, чтобы стать лучшим по трипл-даблам», – сказал Йокич.

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками