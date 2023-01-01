Никола Йокич: «Я играю не ради наград»
Двукратный MVP НБА центровой «Денвера» Никола Йокич заявил, что играет не ради рекордов и наград.
«По правде говоря, награда MVP, возможно, будет значить для меня немного больше, когда я закончу карьеру. Я не стремился к этому признанию и не думал об этом.
Когда ты чего-то хочешь и получаешь это, ты рад, это логично. Но я даже не думал об этой награде, возможно, поэтому я не так сильно рад.
Должен признаться, что играю не ради рекордов и не ради того, чтобы стать лучшим по трипл-даблам», – сказал Йокич.
Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками
Некоторые, правда, уже и этого не хотят, развиваясь в ментальном плане или в чём-либо отличном от профессиональных успехов.