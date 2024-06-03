Коллекционная карточка Майкла Джордана продана за рекордные 2,928 млн долларов

Коллекционная карточка Майкла Джордана продана за рекордную сумму.

Карточка Logoman из коллекции Upper Deck Ultimate Collection 2003-04 с автографом легенды и нумерацией 1 из 1 была продана в субботу на торговой площадке коллекционных предметов Goldin за 2,928 млн долларов, включая комиссию покупателя.

Это самая высокая цена, когда-либо заплаченная за карточку 6-кратного чемпиона лиги.

Карточки Logoman обычно выпускаются в единственном экземпляре и имеют нашивку с логотипом NBA, которая часто вырезается с игровой майки. В описании лота указано, что это первая карточка Logoman, которая содержит нашивку с майки «Буллс».