Захар Пашутин: «Вся борьба в финальной серии еще впереди»

Теги ЦСКА Захар Пашутин УНИКС Единая лига ВТБ Баскетбол

Захар Пашутин дал прогноз на финальную серию Лиги ВТБ ЦСКА – УНИКС (3-1).

«У УНИКСа при Велимире Перасовиче никогда не было проблем с характером. Плюс каждая игра финала — это новый вызов. Надо настраиваться на нее как на последнюю. К тому же история знает много случаев, когда команды отыгрывались из безнадежных ситуаций: с 0-3 или 1-3.

Армейцы в воскресенье, 2 июня, начали пассивно. Особенно по сравнению с первыми тремя матчами. Баскетболисты гостей забили несколько открытых бросков и поверили в себя. После этого их было уже не остановить. Думаю, что вся борьба в финальной серии еще впереди.

Если ЦСКА сыграет так, как в первых трех матчах, то возьмет Кубок Белова в Казани. Но возможны разные сценарии. УНИКС здорово выступает при своих болельщиках, им нечего терять. Я жду упорную битву в пятом матче», – сказал тренер «Пармы», двукратный чемпион Евролиги и чемпион Европы.

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Кто то верит, что ЦСКА проиграет ещё три матча?
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