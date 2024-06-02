Мэтт Барнс о Кейтлин Кларк: «Где, черт возьми, ее партнеры по команде?

Теги Мэтт Барнс женская НБА НБА Индиана жен Кейтлин Кларк Баскетбол

Мэтт Барнс раскритиковал баскетболисток «Индианы».

«Моя претензия и мой вопрос в том, где, черт возьми, ее партнеры по команде? Где вы? Где остальные игроки «Индианы»? Я видел, как пара девушек ухмылялась, когда ее сбили с ног, кто-то лениво пытался ее поднять. Вы должны защищать свой актив, защищать звезду. Это команда, а она звезда. Звезду всегда нужно защищать.

Я был тем, кто защищал звезд. Кобе Брайанта, Криса Пола, Блэйка Гриффина, список можно продолжать. Если вы свяжетесь с ними, у вас будут проблемы. Вы должны быть семьей.

И после этого вы удивляетесь, почему вы находитесь в самом низу таблицы. Это потому, что вы не защищаете друг друга. Тренер ничего не делает по этому поводу. Игроки ничего не делают по этому поводу. Вам должно быть стыдно за это», – сказал бывший игрок НБА.

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3 комментария
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Абсолютная база, бабы есть бабы, вечно завидуют друг другу
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Все верно!
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Ответ Lan4ik
Абсолютная база, бабы есть бабы, вечно завидуют друг другу
Игорь Денисов в Зените)
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