Дарвин Хэм отказался от должности ассистента главного тренера «Финикса»

Теги Лейкерс Финикс НБА Майк Буденхольцер Дэвид Фицдэйл Дарвин Хэм Баскетбол

«Санз» предлагали Дарвину Хэму должность ассистента главного тренера.

По словам инсайдера Марка Стейна, «Финикс» недавно связывался с Дарвином Хэмом.

«Источники в лиге говорят, что Майк Буденхольцер пытался убедить Дарвина Хэма присоединиться к его штабу в «Финиксе», но Хэм, уволенный с поста тренера «Лейкерс» 3 мая, по понятным причинам отклонил предложение после двух тяжелых сезонов в «Лейкерленде».

В результате «Санз» попросили Дэвида Фицдэйла из штаба Вогеля остаться помощником тренера в новом штабе Буденхольцера после того, как первоначально предложили ему должность во фронт-офисе», – рассказал Стейн.

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6 комментариев
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Даже не знаю, что смешнее - что этого манекена с грустными глазами куда-то вообще звали, или что от финиксовского шапито отказался даже этот манекен из лос-анджелесского циркового
+4
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Хэм знает, Хэм пожил. В Финиксе текущий тренерский штаб ненадолго.
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+3
Ответ Consistency
Даже не знаю, что смешнее - что этого манекена с грустными глазами куда-то вообще звали, или что от финиксовского шапито отказался даже этот манекен из лос-анджелесского циркового
Ну, он до позиции главного тренера 11 лет был ассистентом в ЛАЛ, Атланте и Милуоки. Опыт то хороший, явно люди в лиге получше нас понимают его плюсы и минусы.
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Испугался, что придётся ещё и самому на площадку выходить
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Что это Хэм себе позволяет!
Думает где то главным предложат, а ведь могут и предложить.
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Ответ jerry40
Ну, он до позиции главного тренера 11 лет был ассистентом в ЛАЛ, Атланте и Милуоки. Опыт то хороший, явно люди в лиге получше нас понимают его плюсы и минусы.
Ну, тоже верно, как показывает практика, не всегда есть корреляция между уровнем человека как главного тренера и как ассистента, причем, в обе стороны
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