Дарвин Хэм отказался от должности ассистента главного тренера «Финикса»
«Санз» предлагали Дарвину Хэму должность ассистента главного тренера.
По словам инсайдера Марка Стейна, «Финикс» недавно связывался с Дарвином Хэмом.
«Источники в лиге говорят, что Майк Буденхольцер пытался убедить Дарвина Хэма присоединиться к его штабу в «Финиксе», но Хэм, уволенный с поста тренера «Лейкерс» 3 мая, по понятным причинам отклонил предложение после двух тяжелых сезонов в «Лейкерленде».
В результате «Санз» попросили Дэвида Фицдэйла из штаба Вогеля остаться помощником тренера в новом штабе Буденхольцера после того, как первоначально предложили ему должность во фронт-офисе», – рассказал Стейн.
Думает где то главным предложат, а ведь могут и предложить.