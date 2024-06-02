Дарвин Хэм отказался от должности ассистента главного тренера «Финикса»

«Санз» предлагали Дарвину Хэму должность ассистента главного тренера.

По словам инсайдера Марка Стейна, « » недавно связывался с .

«Источники в лиге говорят, что пытался убедить Дарвина Хэма присоединиться к его штабу в «Финиксе», но Хэм, уволенный с поста тренера « » 3 мая, по понятным причинам отклонил предложение после двух тяжелых сезонов в «Лейкерленде».

В результате «Санз» попросили из штаба Вогеля остаться помощником тренера в новом штабе Буденхольцера после того, как первоначально предложили ему должность во фронт-офисе», – рассказал Стейн.