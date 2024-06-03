Дрэймонд Грин: «Индиана», вам следует вложиться в игрока-телохранителя для Кейтлин Кларк»

Теги Голден Стэйт женская НБА НБА Индиана жен Дрэймонд Грин Кейтлин Кларк Баскетбол

Дрэймонд Грин дал совет руководству «Индианы».

Форвард «Голден Стэйт» считает, что клуб женской НБА должен позаботиться о первом номере драфта-2024 Кейтлин Кларк.

«Индиана», вам следует вложиться в игрока-телохранителя для Кейтлин Кларк. Как можно скорее!» – написал Грин.

Женская НБА недавно изменила нарушение Кеннеди Картер на Кларк на неспортивный фол 1-й степени.

Сама Кейтлин призналась, что соперницы стараются воздействовать на нее с помощью физической силы: «Уже знаю, что получу пару серьезных ударов. Стараюсь не беспокоиться об этом».

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