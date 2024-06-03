Дрэймонд Грин: «Индиана», вам следует вложиться в игрока-телохранителя для Кейтлин Кларк»
Дрэймонд Грин дал совет руководству «Индианы».
Форвард «Голден Стэйт» считает, что клуб женской НБА должен позаботиться о первом номере драфта-2024 Кейтлин Кларк.
«Индиана», вам следует вложиться в игрока-телохранителя для Кейтлин Кларк. Как можно скорее!» – написал Грин.
Женская НБА недавно изменила нарушение Кеннеди Картер на Кларк на неспортивный фол 1-й степени.
Сама Кейтлин призналась, что соперницы стараются воздействовать на нее с помощью физической силы: «Уже знаю, что получу пару серьезных ударов. Стараюсь не беспокоиться об этом».