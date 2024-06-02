Захар Пашутин: «При Андреасе Пистиолисе ЦСКА стал агрессивнее играть в защите»

Захар Пашутин оценил смену главного тренера у ЦСКА перед плей-офф.

— Сейчас уже можно сказать, что шаг руководства ЦСКА с назначением Андреаса Пистиолиса за неделю до плей-офф себя оправдал?

— Безусловно. Он взбодрил команду после неудачной второй части регулярки, снял психологический стресс. Плюс русские игроки — Ухов, Антонов, Курбанов — хорошо знали требования Андреаса. Заиграли при нем совершенно по-другому. Плюс не стоит забывать, что в состав вернулся Уэйр. Каспер — лидер коллектива, способный в одиночку выигрывать матчи. Его очень не хватало Райковичу на втором этапе.

— Чем отличается ЦСКА Пистиолиса от команды ?

— Самое главное — команда стала агрессивнее играть в защите. Наверное, из-за этого пошли победы, – сказал тренер «Пармы».