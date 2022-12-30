Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками

Громкие заявления, замаскированные под вопрос, как правило, не приводят ни к чему, кроме утомительных, пространных рассуждений, итогом которых чаще всего бывает нейтральное: «поживем-увидим». Вот и догадки известного баскетбольного эксперта Бена Тэйлора о том, что «Никола Йокич – лучший пасующий в истории НБА», как раз из числа подобных. Понятно, что выдающиеся достижения требуют внимания, а их констатация в медиа нуждается в ярких заголовках.

И все же.

На протяжении большей части ролика Тейлор вкрадчиво восхищается (глядя на игру Йокича, это совсем не сложно) многообразием передач серба. Затем приводит в пример несколько выдающихся распасовщиков из прошлого, сигнализирует об эффективности нападения «Наггетс» с Йокичем и без него: с Джокером на площадке «Наггетс» набирают 125 очков в пересчете на 100 владений, без него – 104 очка. Вместо итога следует вереница близких по смыслу наречий: «вероятно», «возможно», «пожалуй», «видимо», а только затем фраза «лучший распасовщик из тех, что мы видели».

Подобная позиция автора объяснима и, в общем-то, не требует критического разбора. Прежде всего, потому, что подобные экзистенциальные вопросы лучше всего подымать, когда игрок завершил карьеру и мы имеем перед глазами окончательную статистику. Просто вспомните январь 2019-го, когда Джеймс Харден в среднем выдавал по 40 очков и 10 подборов, а баскетбольные паблики бурлили от восторженных эпитетов, из которых «лучший атакующий игрок в истории» был самым скромным. С тех пор ситуация немножечко поменялась и былая категоричность слегка выветрилась даже у самых ревностных фанов Бороды.

Йокича сложно назвать лучшим пасующим в истории. Среди причин – размытые критерии, разность позиций и субъективность

Случай с Йокичем – еще более сложный. Просто потому, что критериев оценки результативных передач больше, чем у набора очков, и что самое главное – они не такие четкие. Помимо процента точных передач, среднего количества ассистов за игру и влияния на результативность команды во время нахождения на площадке есть факторы, на которые сложно закрыть глаза и практически невозможно рассчитать. Особенно, если речь идет об игроках другого амплуа и других эпох.

Взять хотя бы такую метрику, как среднестатистическое количество результативных передач в плей-офф. Если допустить, что с учетом плей-офф меняются и структура матчей (падает темп, защита становится жестче) и ценность результата, тогда имеет смысл рассматривать критерии под иным углом. И здесь очень просто уткнуть в треклятое «не все так однозначно».

Например, Мэджик Джонсон мало того что занимает первое место в истории НБА по среднему количеству передач за игру (11,19 против 6,40 у Йокича), его показатели в плей-офф выглядят еще лучше. В плей-офф гений из «Лейкерс» в среднем раздавал по 12,3 передачи за игру. У Йокича этот показатель равен 6,4 . При этом глупо игнорировать то, что серб сыграл меньшее количество матчей в постсезонке и провел меньше сезонов. На счету Джонсона 13 сезонов и 906 матчей, в активе Джокера 8 сезонов и 558 матчей. Все очень субъективно.

Еще более древний пример – Оскар Робертсон. Он занимает третье место в истории НБА по среднему количеству результативных передач (9,51 за игру, 9887 передач всего за карьеру). Но здесь важно учитывать, что в период его выступлений передача не считалась результативной, если игрок применял дриблинг, прежде чем совершить бросок. Один из пользователей реддита подсчитал, что это чуть менее 35% передач, чем в последующие годы. И если учитывать эту погрешность при сравнении процента точных передач («assistance percentage» – процент точных попаданий с игры после передач одного конкретного игрока), то можно увидеть любопытную картину.

Понятно, что это чисто гипотетическое допущение, но оно отлично иллюстрирует, насколько бесперспективным является сравнение игроков из разных эпох.

Лидеры по проценту передач (1965-1974)

Оскар Робертсон: 30,3%

Ленни Уилкинс: 28,3%

Джерри Уэст: 27,1%

Дэйв Бинг: 24%

Уолт Фрэйзер: 23,9%

Джон Хавличек: 20%

Лидеры по проценту передач (1984-1993)

Джон Стоктон: 51,8%

Мэджик Джонсон: 45,8%

Айзейя Томас: 38,6%

Терри Портер: 31,7%

Док Риверс: 30,4%

Реджи Теус: 29,8%

Даже исходя из цифр последней колонки, Йокич уступает Стоктону и Мэджику. По текущему сезону его показатель «assistance percentage» составляет 44,9 . Джон Стоктон в подобных рейтингах, в принципе, часто бьет своих соперников за счет цифр. Мелкий разыгрывающий «Юты» 9 лет лидировал в НБА по количеству передач в среднем за игру (с сезона-1987/1988 по 1995/1996), занимает первую строчку по общему количеству результативных передач в истории НБА (15806), в пересчете на 36 минут игрового времени он отдавал 12 передач, в пересчете на 100 владений он отдавал 17 передач. Тот же Йокич в пересчете на 36 минут игрового времени отдает 7,5 передачи, а в пересчете на 100 владений ассистирует своим партнерам 11,6 раза.

Тем не менее, Стоктона, несмотря на цифры, редко называют лучшим распасовщиком в истории. Почему? Дело вкуса. Часто говорят, что он не смог бы демонстрировать подобную продуктивность вне пик-н-ролльной системы Джерри Слоуна и без такого партнера, как Карл Мэлоун. Стоктон не был мастером быстрых отрывов, большинство его передач – это двоечки с «Почтальоном». По этой причине многие предпочитают стабильности и долголетию Стоктона универсализм Джейсона Кидда.

Или адаптивность Стива Нэша.

Сами понимаете, измерить и сравнить такие вещи не представляется возможным. По этой же причине сложно однозначно назвать лучшим пасующим и Йокича.

Если только не конкретизировать.

Йокич – лучший пасующий среди «больших», и точка

Если составлять список рекордов НБА, которые могут пасть в следующем году, то помимо Леброна, собирающегося сменить Карима в ранге лидера по количеству набранных очков в истории НБА, туда же смело можно записывать Йокича. Сейчас ни у кого нет сомнений, что серб превзойдет Уилта Чемберлена как обладателя рекорда центрового с наибольшим количеством результативных передач в одном отдельно взятом регулярном чемпионате. В сезоне-1967/1968 великий центровой в среднем раздавал 8,6 передачи.

Собственно, Йокич почти обогнал Чемберлена два года назад: сезон-2020/2021 Джокер закончил с показателем 8,3 передачи. Тогда ему не хватило каких-то десятых, а на данный момент серб идет с серьезным заделом (9,4 передачи в среднем за игру). И то, что Йокич прямо сейчас владеет рекордом (карьерный показатель – 6,4 передачи в среднем за игру) по наибольшему количеству ассистов среди всех центровых в истории лиги (среди центровых, отыгравших 400 и более матчей), закрепляет за ним звание лучшего пасующего «большого» в истории НБА. На всякий случай карьерный показатель Чемберлена по итогам 14 лет в лиге – 4,4 передачи в среднем за игру.

Если же сравнивать пресловутый «assistance percentage» Йокича с другими именитыми игроками, то серб не оставляет шансов никому – ни по карьере, ни в отдельно взятом сезоне.

Процент передач за карьеру (минимум 15000 минут игрового времени) среди центровых. Показатель «assistance percentage» официально учитывается с сезона-1964/1965

Никола Йокич: 34,5%

Элвин Адамс: 21,4%

Демаркус Казинс: 17,9%

Марк Газоль: 17,1%

Пау Газоль: 16,8%

Тим Данкан: 16,7%

Владе Дивац: 16,0%

Уилт Чемберлен: 15,8%

Билл Расселл: 14,9%

Карим Абдул-Джаббар: 14,6%

Боб Ланир: 14,4%

Шакил О’Нил: 13,9%

Дэвид Робинсон: 12,4%

Хаким Оладжувон: 12,1%

Процент передач за отдельно взятый сезон (минимум 1000 минут игрового времени) среди центровых с сезона-1964/1965

Никола Йокич (2022-2023): 44,9%

Никола Йокич (2021-2022): 42,6%

Никола Йокич (2020-2021): 40,4%

Никола Йокич (2018-2019): 37,0%

Никола Йокич (2019-2020): 35,2%

Том Бурвинкль (1974-1975): 33,8%

Паскаль Сиакам (2022-2023): 32,0%

Никола Йокич (2017-2018): 29,6%

Никола Йокич (2016-2017): 28,85%

Владе Дивац (2003-2004): 28,7%

Тут, в принципе, если и могут вестись какие-то дискуссии, то только чисто эстетические. Сложно удержаться от комплиментов созидательным качествам того же Арвидаса Сабониса, но здесь он, увы, даже не подразумевается (7 сезонов, 470 матчей, 2,1 передачи в среднем за карьеру). Хотя да, мог-умел-практиковал.

Если не впадать в крайности и вести поиск лучшего из лучших в соответствии с определенными стандартами, то процесс становится проще, а результат достовернее. Титул «лучшего пасующего в истории» звучит столь же эпично, сколь и абстрактно. Поэтому не стоит становиться пленником сиюминутного впечатления и объявлять Йокича лучшим распасовщиком из тех, кто играл в НБА. История лиги слишком обширна, а баскетбол чересчур изменчив. Куда логичнее определить для центрового отдельное место в истории в соответствии с его позицией. Тем более что вся статистика говорит о том, что это место он займет – уже занимает – по праву.