Егор Демин подтвердил, что будет выступать в NCAA за команду Университета Бригама Янга
Егор Демин подтвердил, что продолжит карьеру в NCAA.
18-летний российский разыгрывающий написал об этом в социальных сетях. Он будет выступать за команду Университета Бригама Янга под руководством тренера Кевина Янга.
«Давайте зажжем, Бригам Янг 💙 Вперед, «Кугарс», – написал Демин.
Демин рассматривается в качестве Топ-10 проспекта драфта НБА-2025. Игра в NCAA может позволить ему повысить свои шансы на высокую позицию.
Последние сезоны Егор провел в системе «Реала».
Удачи в любом случае !