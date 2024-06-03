Егор Демин подтвердил, что будет выступать в NCAA за команду Университета Бригама Янга

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Егор Демин подтвердил, что продолжит карьеру в NCAA.

18-летний российский разыгрывающий написал об этом в социальных сетях. Он будет выступать за команду Университета Бригама Янга под руководством тренера Кевина Янга.

«Давайте зажжем, Бригам Янг 💙 Вперед, «Кугарс», – написал Демин.

Демин рассматривается в качестве Топ-10 проспекта драфта НБА-2025. Игра в NCAA может позволить ему повысить свои шансы на высокую позицию.

Последние сезоны Егор провел в системе «Реала».

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1 комментарий
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Надеюсь, что все сложится хорошо для Егора и только поднимет свои котировки на драфте, а не повторит судьбу своего друга Виде.

Удачи в любом случае !
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