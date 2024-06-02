Журналист Харрисон Уинд: «В «Наггетс» есть люди, которые являются поклонниками Гордона Хэйворда»

Теги возможные переходы Денвер НБА Оклахома-Сити Гордон Хэйворд Баскетбол

«Денвер» может подписать Гордона Хэйворда.

«Я знаю, что в «Наггетс» есть люди, которые являются поклонниками Хэйворда», – пишет журналист DNVR Sports Харрисон Уинд.

Контракт Хэйворд истекает по окончании сезона-202324, за который он заработал 31,5 млн долларов. 34-летний форвард станет неограниченно свободным агентом.

Хэйворд вторую половину сезона за «Оклахому», набирая 5,3 очка, 2,5 подбора и 1,6 передачи за 17 минут на паркете в среднем за матч.

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2 комментария
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Если за минималку, то вполне неплохое усиление может получится.
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Это он про Джорджа Карла
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