Мэджик Джонсон: «Селтикс» должны выиграть серию, хотя я уже видел, как более талантливая команда уступает в финале»

Теги Мэджик Джонсон Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Баскетбол

Мэджик Джонсон поделился прогнозом на финал НБА «Бостон» – «Даллас».

«Селтикс» должны выиграть серию, но я уже видел, как более талантливая команда уступает. Помните финал 2004 года между «Лейкерс» и «Пистонс»? Чонси Биллапс, Ричард Хэмилтон и Бен Уоллес устроили апсет моим «Лейкерс» с четырьмя членами Зала славы: Кобе Брайантом, Шаком, Гэри Пэйтоном и Карлом Мэлоуном. За них даже Хорас Грант играл!

«Мэверикс» имеют шанс взять титул как команда, которая набрала ход прямо сейчас, играет с уверенностью и наглостью! У Луки и Кайри больше не будет возможности отдыхать в защите, как это было в серии с «Тимбервулвз», потому что каждый в основе «Селтикс» представляет собой угрозу с точки зрения набора очков. Еще одно большое отличие этой серии заключается в том, что «Даллас» не может позволить Луке и Кайри попасть в неприятности с фолами, в то время, как «Селтикс» могут, ведь если Джейлен или Джейсон нахватаются фолов и им придется сидеть на скамейке запасных, то у них достаточно игроков на скамейке запасных!

Команда, которая наберет больше очков в трехсекундной, будет иметь преимущество на подборе и наименьший коэффициент потерь, победит в этой серии!» – считает легендарный игрок НБА.

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1 комментарий
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Поживем, увидим !!!предстоящая серия непредсказуемая !!!
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