Андрей Воронцевич: «Сегодня защита УНИКСа показала очень хорошую игру»

Теги ЦСКА Андрей Воронцевич УНИКС Единая лига ВТБ Баскетбол

Андрей Воронцевич отметил защиту УНИКСа в 4-м матче с ЦСКА.

«Концентрация была очень хорошая, играли все командно. И мяч гоняли, и в проходы шли, хорошо защищались. Все, кто выходили в старте и со скамейки, сражались с большой энергией. Титулы завоевывает защита, и сегодня защита УНИКСа показала очень хорошую игру. Да, армейцы набрали 80 очков, но это не те привычные 90 с лишним. А мы показали хорошую реализацию, забросили много трехочковых.

Реально сравнять счет в серии?

Надо идти от игры к игре, продолжать показывать командный баскетбол. Игра покажет», — сказал форвард УНИКСа.

Казанский УНИКС в четвертом матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ в гостях нанес первое поражение московскому ЦСКА – 96:80 (1-3).

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий