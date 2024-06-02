Андрей Воронцевич: «Сегодня защита УНИКСа показала очень хорошую игру»

Андрей Воронцевич отметил защиту УНИКСа в 4-м матче с ЦСКА.

«Концентрация была очень хорошая, играли все командно. И мяч гоняли, и в проходы шли, хорошо защищались. Все, кто выходили в старте и со скамейки, сражались с большой энергией. Титулы завоевывает защита, и сегодня защита УНИКСа показала очень хорошую игру. Да, армейцы набрали 80 очков, но это не те привычные 90 с лишним. А мы показали хорошую реализацию, забросили много трехочковых.

Реально сравнять счет в серии?

Надо идти от игры к игре, продолжать показывать командный баскетбол. Игра покажет», — сказал форвард УНИКСа.

Казанский УНИКС в четвертом матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ в гостях нанес первое поражение московскому – 96:80 (1-3).