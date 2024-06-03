«Филадельфия» в межсезонье рассчитывает усилиться Джорджем, Леброном, Батлером или Ингрэмом

«Сиксерс» намерены провернуть громкую сделку .

По информации инсайдера The Philadelphia Inquirer Кита Помпи, «76-е» в межсезонье-2024 рассчитывают усилиться звездным баскетболистом.

« » стремится заполучить игрока с максимальной зарплатой через рынок свободных агентов или путем обмена из пула, в который входят , , и », – сообщает журналист.

У «Сиксерс» этим летом освободится более 60 миллионов долларов в платежной ведомости.