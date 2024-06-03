«Филадельфия» в межсезонье рассчитывает усилиться Джорджем, Леброном, Батлером или Ингрэмом

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Филадельфия НБА Пол Джордж Джимми Батлер Брэндон Ингрэм Баскетбол

«Сиксерс» намерены провернуть громкую сделку .

По информации инсайдера The Philadelphia Inquirer Кита Помпи, «76-е» в межсезонье-2024 рассчитывают усилиться звездным баскетболистом.

«Филадельфия» стремится заполучить игрока с максимальной зарплатой через рынок свободных агентов или путем обмена из пула, в который входят Пол Джордж, Леброн Джеймс, Джимми Батлер и Брэндон Ингрэм», – сообщает журналист.

У «Сиксерс» этим летом освободится более 60 миллионов долларов в платежной ведомости.

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8 комментариев
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травмат, старик, травмат-старик, дюрэнт с алиэкспресса - кого же выбрать?
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А что толку, если Эмбиид в очередной раз сломается?!
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Жорж за 50 мультов это конечно финишер в челюху
Лекраб понятно дело никуда не перейдет
Бутлегера надо выменивать а Харриса вряд ли возьмут по сайну
Ингрэма тоже надо выменивать но этот товарищ вообще треш полный
Чую кончится это все как раз Ингрэмом и тогда Мори можно будет увольнять через секунду
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Ответ Ёпрст
травмат, старик, травмат-старик, дюрэнт с алиэкспресса - кого же выбрать?
выбор - это тоже процесс
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Полтос деградирующему Ингрему за 20 очей. Астанавитесь.
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Надо всех брать)
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