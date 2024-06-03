«Филадельфия» в межсезонье рассчитывает усилиться Джорджем, Леброном, Батлером или Ингрэмом
«Сиксерс» намерены провернуть громкую сделку .
По информации инсайдера The Philadelphia Inquirer Кита Помпи, «76-е» в межсезонье-2024 рассчитывают усилиться звездным баскетболистом.
«Филадельфия» стремится заполучить игрока с максимальной зарплатой через рынок свободных агентов или путем обмена из пула, в который входят Пол Джордж, Леброн Джеймс, Джимми Батлер и Брэндон Ингрэм», – сообщает журналист.
У «Сиксерс» этим летом освободится более 60 миллионов долларов в платежной ведомости.
Лекраб понятно дело никуда не перейдет
Бутлегера надо выменивать а Харриса вряд ли возьмут по сайну
Ингрэма тоже надо выменивать но этот товарищ вообще треш полный
Чую кончится это все как раз Ингрэмом и тогда Мори можно будет увольнять через секунду