Джош Харт – Тайризу Халибертону: «Черт, вы не смогли выиграть у «Бостона» ни одного матча?»

Джош Харт рассказал, что он сказал Тайризу Халибертону после 0-4 от «Бостона».

«Я сказал ему что-то вроде: «Черт, вы не смогли выиграть ни одного матча? Вы победили нас в 7-м матче, и вы не смогли выиграть у них ни одного матча? Вы три раза вели в четвертой четверти».

Очевидно, если бы мы прошли дальше, Джейлен Брансон не играл бы. Не знаю, как бы я сыграл. Но, черт возьми, даже мы выиграли бы хоть один матч», – воскликнул форвард « ».

« » проиграла « » в финале Восточной конференции со счетом 0-4.