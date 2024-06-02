Джош Харт – Тайризу Халибертону: «Черт, вы не смогли выиграть у «Бостона» ни одного матча?»

Теги Бостон Индиана Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джош Харт Тайриз Халибертон Баскетбол

Джош Харт рассказал, что он сказал Тайризу Халибертону после 0-4 от «Бостона».

«Я сказал ему что-то вроде: «Черт, вы не смогли выиграть ни одного матча? Вы победили нас в 7-м матче, и вы не смогли выиграть у них ни одного матча? Вы три раза вели в четвертой четверти».

Очевидно, если бы мы прошли дальше, Джейлен Брансон не играл бы. Не знаю, как бы я сыграл. Но, черт возьми, даже мы выиграли бы хоть один матч», – воскликнул форвард «Нью-Йорка».

«Индиана» проиграла «Бостону» в финале Восточной конференции со счетом 0-4.

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4 комментария
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Вы бы в серии с Бостоном втроём максимум играли бы
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Вы бы тем более не выиграли бы ни одного матча, Бостон бы на изи свипнул бы вас с разницей 10+ в каждом матче
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Хороший, работоспособный, живучий парень. Жалко, что дурачок
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