Джабари Паркер едва сдержал слезы, когда его попросили оценить первый сезон в Европе

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона НБА Баскетбол - фото чемпионат Испании Джабари Паркер Баскетбол

Джабари Паркер эмоционально отреагировал на вопрос во время интервью.

Журналист попросил форварда «Барселоны» поделиться мнением по поводу дебютного сезона в Европе с точки зрения баскетбола и жизни в целом.

Второй номер драфта НБА 2014 года отреагировал эмоционально. Он на протяжении 30 секунд пытался справиться с эмоциями, сдерживая слезы, но так и не смог сказать ни слова.

Интервьюер предложил обсудить этот вопрос позже.

Jijantes FC

 

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