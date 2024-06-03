Джабари Паркер едва сдержал слезы, когда его попросили оценить первый сезон в Европе
Джабари Паркер эмоционально отреагировал на вопрос во время интервью.
Журналист попросил форварда «Барселоны» поделиться мнением по поводу дебютного сезона в Европе с точки зрения баскетбола и жизни в целом.
Второй номер драфта НБА 2014 года отреагировал эмоционально. Он на протяжении 30 секунд пытался справиться с эмоциями, сдерживая слезы, но так и не смог сказать ни слова.
Интервьюер предложил обсудить этот вопрос позже.
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