Средний рейтинг плей-офф НБА 2024 года – 2,2. Это на 11% ниже, чем в прошлом году

Теги Бостон Даллас Индиана Миннесота НБА телевидение НБА плей-офф Баскетбол

Средний рейтинг плей-офф НБА упал на 11% по сравнению с прошлым годом.

Средний рейтинг игр плей-офф 2024 года до финальной серии составил 2,2. Количество телезрителей – 4,1 миллиона человек.

Рейтинг снизился на 11% по сравнению с прошлым годом, количество зрителей упало на 13%. Показатели также немного ниже, чем в 2022 году. 

Средний рейтинг финала Западной конференции между «Далласом» и «Миннесотой» (4-1) составил 3,4 при 6,74 миллиона зрителей. Это на 18% ниже рейтинга прошлогодней серии «Денвер» – «Лейкерс». Рейтинг решающего 5-го матча – 3,2 при 6,26 миллиона зрителей.

Показатели финала Восточной конференции «Бостон» – «Индиана» (4-0) – 3,4 и 6,31 миллиона зрителей.

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6 комментариев
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No Lakers, no party
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потому что на востоке только 1,5 нормальные серии прошли: инди никс и может быть кавс орландо.

запад наоборот не разочаровал
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вот и я среди тех 13%
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Ответ Light Yagami
No Lakers, no party
Плей-офф без Лэйкерс, что водка без пива :))
+1
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
потому что на востоке только 1,5 нормальные серии прошли: инди никс и может быть кавс орландо. запад наоборот не разочаровал
Это точно! Определенно именно такие серии и вызывают интерес у широкой аудитории
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+ нас, пиратов, не считают)
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