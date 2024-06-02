Средний рейтинг плей-офф НБА 2024 года – 2,2. Это на 11% ниже, чем в прошлом году

Средний рейтинг плей-офф НБА упал на 11% по сравнению с прошлым годом.

Средний рейтинг игр плей-офф 2024 года до финальной серии составил 2,2. Количество телезрителей – 4,1 миллиона человек.

Рейтинг снизился на 11% по сравнению с прошлым годом, количество зрителей упало на 13%. Показатели также немного ниже, чем в 2022 году.

Средний рейтинг финала Западной конференции между « » и «Миннесотой» (4-1) составил 3,4 при 6,74 миллиона зрителей. Это на 18% ниже рейтинга прошлогодней серии «Денвер» – «Лейкерс». Рейтинг решающего 5-го матча – 3,2 при 6,26 миллиона зрителей.

Показатели финала Восточной конференции « » – « » (4-0) – 3,4 и 6,31 миллиона зрителей.