Никола Йокич, Богдан Богданович и Стивен Адамс – в десятке лучших передач 2022 года

Теги НБА видео Богдан Богданович Стивен Адамс Никола Йокич Баскетбол

НБА представила десятку лучших передач 2022 года.

Героями подборки стали Никола Йокич, Факундо Кампаццо (оба – «Денвер»), Лука Дончич («Даллас»), Богдан Богданович («Атланта») и Стивен Адамс («Мемфис»).

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

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2 комментария

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dato akhaladze
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Отрадно что Факу хоть немного успел запомнится ну и Игги мог быть по выше, а так норм рейтинг.
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Суперпупс
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Честно говоря, у Йокича пас очень простой и очень надежный. Главное он правильно понял что набегающий игрок легко обработает мяч в этой зоне
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