Никола Йокич, Богдан Богданович и Стивен Адамс – в десятке лучших передач 2022 года
НБА представила десятку лучших передач 2022 года.
Героями подборки стали Никола Йокич, Факундо Кампаццо (оба – «Денвер»), Лука Дончич («Даллас»), Богдан Богданович («Атланта») и Стивен Адамс («Мемфис»).
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