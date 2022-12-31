Йокич повторил рекорд Чемберлена, набирая по итогам месяца трипл-дабл с 60% с игры

Теги Уилт Чемберлен Денвер НБА Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Наггетс» Никола Йокич завершил декабрь, набирая трипл-дабл в среднем за игру.

В 14 матчах действующий MVP НБА выдал статистику 29,2 очка, 12,3 подбора и 10,1 передачи при 60,4% попадания с игры.

Йокич повторил достижение легендарного центрового Уилта Чемберлена, ранее лишь ему удавалось завершить месяц с трипл-даблом при 60% и более реализации с игры. 

Уилт делал это два месяца подряд – в феврале и марте 1968 года.

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками

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3 комментария

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Артем Андреев
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Сербский монстр статистики с интеллектом Стоктона и подборами Родмана
Сербский монстр с сербскими подборами и передачами. Родман и Стоктон - это совсем другое.
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SopTecret
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Бешеные цифры, конечно
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Пилипенко Дмитрий
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Сербский монстр статистики с интеллектом Стоктона и подборами Родмана
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-1
0
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