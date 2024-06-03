Трэйси Макгрэйди: «Пока не могу включить Стефа Карри в Топ-10 лучших игроков»
Трэйси Макгрэйди оценил место Стефа Карри в иерархии величайших игроков.
По словам прославленного баскетболиста НБА, он не видит места для звезды «Уорриорз» в своем Топ-5 лучших в истории.
«Пока не могу включить Стефа Карри даже в Топ-10 лучших игроков.
Считаю, что если один из важных игроков твоей команды не в порядке и ты не попадаешь в плей-офф, то не могу включить такого человека в свой Топ-5 или Топ-10», – заявил Макгрэйди.
при 41 % с трёшки ( около 5 трёх за игру), лучший игрок в клатче в лиге в свои 36, какие к нему могут быть вопросы? Там вся основа команды просела:Клей, Грин, Уиггинс, Луни. Плюс много неудачных тренерских решений.