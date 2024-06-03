Трэйси Макгрэйди: «Пока не могу включить Стефа Карри в Топ-10 лучших игроков»

Трэйси Макгрэйди оценил место Стефа Карри в иерархии величайших игроков.

По словам прославленного баскетболиста , он не видит места для звезды «Уорриорз» в своем Топ-5 лучших в истории.

«Пока не могу включить даже в Топ-10 лучших игроков.

Считаю, что если один из важных игроков твоей команды не в порядке и ты не попадаешь в плей-офф, то не могу включить такого человека в свой Топ-5 или Топ-10», – заявил .