Трэйси Макгрэйди: «Пока не могу включить Стефа Карри в Топ-10 лучших игроков»

Теги Голден Стэйт Трэйси Макгрэйди НБА Стефен Карри Баскетбол

Трэйси Макгрэйди оценил место Стефа Карри в иерархии величайших игроков.

По словам прославленного баскетболиста НБА, он не видит места для звезды «Уорриорз» в своем Топ-5 лучших в истории.

«Пока не могу включить Стефа Карри даже в Топ-10 лучших игроков.

Считаю, что если один из важных игроков твоей команды не в порядке и ты не попадаешь в плей-офф, то не могу включить такого человека в свой Топ-5 или Топ-10», – заявил Макгрэйди.

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7 комментариев
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Ответ Light Yagami
Базированный Ти-Мак. Еще 19/20 сезон можно вспомнить, когда ливнул КД и выбыл Клей. Там не то что плей-офф, даже за пиком нырнуть не постеснялись
Про сломанную руки Карри ты забыл упомянуть конечно) он сыграл что то типа 5 игр в конце сезона
+7
-2
+5
Ответ Light Yagami
Базированный Ти-Мак. Еще 19/20 сезон можно вспомнить, когда ливнул КД и выбыл Клей. Там не то что плей-офф, даже за пиком нырнуть не постеснялись
как сезон без карри и нырок за пиком относится к новости о карри?
+6
-2
+4
Стеф в этом сезоне 26.4ppg 4.5rpg 5.1apg 45% c игры
при 41 % с трёшки ( около 5 трёх за игру), лучший игрок в клатче в лиге в свои 36, какие к нему могут быть вопросы? Там вся основа команды просела:Клей, Грин, Уиггинс, Луни. Плюс много неудачных тренерских решений.
+6
-3
+3
Базированный Ти-Мак. Еще 19/20 сезон можно вспомнить, когда ливнул КД и выбыл Клей. Там не то что плей-офф, даже за пиком нырнуть не постеснялись
+6
-5
+1
Ответ H82W8
Стеф в этом сезоне 26.4ppg 4.5rpg 5.1apg 45% c игры при 41 % с трёшки ( около 5 трёх за игру), лучший игрок в клатче в лиге в свои 36, какие к нему могут быть вопросы? Там вся основа команды просела:Клей, Грин, Уиггинс, Луни. Плюс много неудачных тренерских решений.
и как это влияет на топ-10 оллтайм?
+1
0
+1
а если не в порядке все?)
+2
-2
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