Тимофей Рудовский покинет «Нижний Новгород» («Перехват»)

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Тимофей Рудовский больше не будет играть за «Нижний Новгород».

Как сообщает телеграм-канал «Перехват», легкий форвард (19 лет, 202 см) покинет состав нижегородцев этим летом.

В прошлое межсезонье стороны заключили 3-летний контракт, но теперь договорились о досрочном расторжении по обоюдному согласию.

В завершающемся сезоне Лиги ВТБ Рудовский в основном выступал за молодежную команду нижегородцев, в составе которой провел 27 матчей. Его средняя статистика: 14,5 очка, 5,4 подбора, 2,0 передачи, 2,1 перехвата и 2,4 потери за 23,5 минуты на паркете.

За основной состав «НН» Тимофей сыграл всего в трех встречах – дважды в Единой лиге и один раз в Кубке России против «Московского».

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