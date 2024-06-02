Михаил Беленицкий: «Кто знает, быть может, сотворим историю»

Михаил Беленицкий объяснил выездную победу над ЦСКА в 4-м матче (96:80, 1-3).

«Как я и обещал перед матчем, УНИКС не сдавался. Наверное, все рассчитывали, что серия закончится быстро, 4-0. Но мы нисколько не расслаблялись в раздевалке, все были готовы выигрывать этот матч. Потому что – как так, чемпионы прошлого года и проигрывают в финале 0-4? Хоть у нас и была невероятно сложная полуфинальная серия с «Локомотивом-Кубань», но мы не могли так просто позволить ЦСКА завоевать титул.

Поэтому теперь переезжаем в Казань и обязательно будем бороться. А там – кто знает, быть может, сотворим историю. Насколько мне известно, еще ни одной команде в Европе или НБА никогда не удавалось выиграть серию с 0-3.

Почему нашли мотивацию именно сегодня? Связано ли это с тем, что у УНИКСа не оставалось права на ошибку?

На самом деле, и в предыдущем матче мы играли здорово, позволив ЦСКА за первую половину набрать всего 33 очка. Считаю, две игры наша команда провела очень хорошо, особенно в защите. Потому что против «армейцев» нельзя расслабляться ни на секунду. У них в составе много опытных игроков, которые могут взять на себя ответственность и забить в нужный момент. У нас одинаковый настрой на все игры. Сегодня и ЦСКА немного подрасслабился, и УНИКСу было нечего терять. Все мы действовали расслабленно и спокойно, по максимуму отдаваясь на площадке.

Как перенести на пятый матч ту игру, которую сегодня демонстрировал УНИКС?

Хоть наших поклонников и собралось очень много на трибунах «Мегаспорта», но в Казани нас будет гнать вперед целый зал. Думаю, ничего нового изобретать не надо. Мы будем придерживаться той же тактики и просто играть при поддержке своих болельщиков», – сказал форвард УНИКСа.

Казанский УНИКС в четвертом матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ в гостях нанес первое поражение московскому – 96:80 (1-3).