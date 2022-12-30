Йокич возглавил рейтинг претендентов на MVP, Тейтум – 2-й, Дончич – 3-й

Теги НБА Кевин Дюрэнт Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейлен Браун Джейсон Тейтум Донован Митчелл Зайон Уильямсон Джа Морэнт Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич поднялся на первое место в рейтинге претендентов на награду MVP сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне показатели сербского бигмена составляют 25,7 очка, 10,8 подбора и 9,4 передачи в среднем за матч.

Йокич сместил с первого места Янниса Адетокумбо («Милуоки»), который опустился сразу на пятую строчку. На втором месте – Джейсон Тейтум («Бостон»), на третьем – Лука Дончич («Даллас»).

Гонка за MVP сезона НБА-2022/23:

1. Никола Йокич («Денвер»)

2. Джейсон Тейтум («Бостон»)

3. Лука Дончич («Даллас»)

4. Кевин Дюрэнт («Бруклин»)

5. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

6. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

7. Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»)

8. Джа Морэнт («Мемфис»)

9. Джейлен Браун («Бостон»)

10. Донован Митчелл («Кливленд»)

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками

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11 комментариев

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Свежий
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Если кто-то против сегодняшнего первого места Джокера в гонке за МВП — вы ничего не понимаете в баскетболе.
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Лебарь
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Ответ Лебарь
Толково, наконец-то 😅
Поднимется когда он единалить кончит, ну, или на скамейку и досвидос, и ещё раз 😅
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Лебарь
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Ответ Archer_Great
Команда улучшит позиции в турнирной таблице - поднимется и Дончич в этом рейтинге. Просто Бостон и Денвер сейчас в топе конференций, это играет немаловажную роль, ибо есть "эффект Уэстбрука" - чисто за красивые цифры как-то больше не стремятся давать статуэтку
Толково, наконец-то 😅
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Лебарь
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Ну, представляю, щас начнётся, прорвет, а как жэ, Дончич на 3 месте, начнётся щас, а закончится, хм, аж в 2023 годе, понеслась...
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Александр Кузичкин
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Ответ Archer_Great
Команда улучшит позиции в турнирной таблице - поднимется и Дончич в этом рейтинге. Просто Бостон и Денвер сейчас в топе конференций, это играет немаловажную роль, ибо есть "эффект Уэстбрука" - чисто за красивые цифры как-то больше не стремятся давать статуэтку
Понял,спасибо за объяснение
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Вадим flanec
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А что в этом списке делает Морант?
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Archer_Great
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Ответ Kudim41
Маловато все же Йокич очков набирает. Надо бы ближе к 30
Колька такой игрок: если этого достаточно, чтобы команда побеждала, он не будет пытаться нафармить лишние очки.
Помнится, он не стал проситься выпустить его на площадку, чтобы набрать 50 очков. Просто спокойно пошел отдыхать по принципу "мавр сделал свое дело, мавр может уходить"))
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Ballboy13
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Чисто мое мнение, что Эмбид должен быть как минимум в тройке, лидер по очкам, Фила на достаточно комфортной позиции в таблице
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Kudim41
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Маловато все же Йокич очков набирает. Надо бы ближе к 30
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Archer_Great
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Ответ Александр Кузичкин
Дончич на первом должен быть
Команда улучшит позиции в турнирной таблице - поднимется и Дончич в этом рейтинге. Просто Бостон и Денвер сейчас в топе конференций, это играет немаловажную роль, ибо есть "эффект Уэстбрука" - чисто за красивые цифры как-то больше не стремятся давать статуэтку
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Александр Кузичкин
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Дончич на первом должен быть
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