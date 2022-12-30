Йокич возглавил рейтинг претендентов на MVP, Тейтум – 2-й, Дончич – 3-й
Центровой «Денвера» Никола Йокич поднялся на первое место в рейтинге претендентов на награду MVP сезона-2022/23.
В нынешнем сезоне показатели сербского бигмена составляют 25,7 очка, 10,8 подбора и 9,4 передачи в среднем за матч.
Йокич сместил с первого места Янниса Адетокумбо («Милуоки»), который опустился сразу на пятую строчку. На втором месте – Джейсон Тейтум («Бостон»), на третьем – Лука Дончич («Даллас»).
Гонка за MVP сезона НБА-2022/23:
1. Никола Йокич («Денвер»)
2. Джейсон Тейтум («Бостон»)
3. Лука Дончич («Даллас»)
4. Кевин Дюрэнт («Бруклин»)
5. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)
6. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)
7. Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»)
8. Джа Морэнт («Мемфис»)
9. Джейлен Браун («Бостон»)
10. Донован Митчелл («Кливленд»)
Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками
Помнится, он не стал проситься выпустить его на площадку, чтобы набрать 50 очков. Просто спокойно пошел отдыхать по принципу "мавр сделал свое дело, мавр может уходить"))