Йокич возглавил рейтинг претендентов на MVP, Тейтум – 2-й, Дончич – 3-й

Центровой «Денвера» Никола Йокич поднялся на первое место в рейтинге претендентов на награду MVP сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне показатели сербского бигмена составляют 25,7 очка, 10,8 подбора и 9,4 передачи в среднем за матч.

Йокич сместил с первого места («Милуоки»), который опустился сразу на пятую строчку. На втором месте – Джейсон Тейтум («Бостон»), на третьем – Лука Дончич («Даллас»).

Гонка за MVP сезона НБА-2022/23:

1. Никола Йокич («Денвер»)

2. («Бостон»)

3. («Даллас»)

4. («Бруклин»)

5. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

6. («Филадельфия»)

7. Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»)

8. Джа Морэнт («Мемфис»)

9. Джейлен Браун («Бостон»)

10. Донован Митчелл («Кливленд»)

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками