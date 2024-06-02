Чемпионат Греции. Плей-офф. 1/2 финала. «Арис» примет «Панатинаикос»
Сегодня в рамках плей-офф греческой лиги состоится один матч.
«Арис» постарается сравнять счет в серии с «Панатинаикосом»
Чемпионат Греции
Плей-офф
1/2 финала (до двух побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 31 мая, 20.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Панатинаикос
- Нанн (16 + 6 передач), Бальцеровски (15), Митоглу (14), Григонис (11 + 8 подборов), Грант (6) – старт; Лессор (11), Слукас (7), Папапетру (6), К. Адетокумбо (3), Мораитис (0), П. Калаицакис (0), Эрнангомес (0).
«Панатинаикос» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.