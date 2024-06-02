Чемпионат Греции. Плей-офф. 1/2 финала. «Арис» примет «Панатинаикос»

Сегодня в рамках плей-офф греческой лиги состоится один матч.

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Чемпионат Греции

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Второй матч

«Панатинаикос» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.