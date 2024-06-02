Чемпионат Греции. Плей-офф. 1/2 финала. «Арис» примет «Панатинаикос»

Теги результаты Арис Панатинаикос чемпионат Греции Баскетбол

Сегодня в рамках плей-офф греческой лиги состоится один матч.

«Арис» постарается сравнять счет в серии с «Панатинаикосом»

Чемпионат Греции

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Второй матч

Панатинаикос – Арис 89:71 (28:13, 15:19, 24:27, 22:12)
Дата проведения
31 мая, 20.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча
Панатинаикос
Нанн (16 + 6 передач), Бальцеровски (15), Митоглу (14), Григонис (11 + 8 подборов), Грант (6) – старт; Лессор (11), Слукас (7), Папапетру (6), К. Адетокумбо (3), Мораитис (0), П. Калаицакис (0), Эрнангомес (0).
Арис
де Соуза (15 + 6 потерь), Блумбергс (11), Толиопулос (10), Галлинат (8), Бохоридис (2 + 7 подборов) – старт; Кацивелис (9), Reed (6), Старк (4), Слафцакис (2), Саного (2), Персидис (2), Калогирос (0).

«Панатинаикос» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий
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Панатинаикос так держать 🤘🤘🤘
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