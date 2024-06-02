Сергей Кущенко о 4-м матче: «УНИКС сыграл в очень умный баскетбол»

Сергей Кущенко отметил, что УНИКС показал умный баскетбол в 4-м матче с ЦСКА.

— УНИКС показал феноменальную игру в четвертом матче серии. Насколько это удивило?

— УНИКС хоть и проигрывал 0–3, но нужно помнить, что это чемпион прошлого сезона. Казанцы многих игроков с прошлого сезона сохранили, продлевали контракты, чтобы повторить эту историю. И сегодня те игроки, которые в первом московском матче не помогли, как раз очень большую пользу принесли.

Хочется отметить капитанские трехочковые Зайцева, его же важные перехваты и блок‑шоты. На уровне сыграл и помог также Дмитрий Кулагин. Ротация УНИКСа сегодня явно была шире, чем в предыдущей игре. И, конечно, они сыграли в очень умный баскетбол. ЦСКА был под эмоциями. Видимо, поэтому начало у них не задалось. Близость победы сыграло с ними злую шутку. И ЦСКА не справился с Димитриевичем.

Но все впереди. Уровень баскетбола, конечно, очень высокий.

— Вы мысленно готовились к тому, что будете награждать армейцев кубком?

— Это абсолютно техническая история. После того, как одна из команд добивается трех побед, все медали, кубки и награды привязаны к этому. Везде, где бы ни проходила игра, будут медали и кубки. Конечно, мы были готовы и сегодня. Тем не менее серия продолжается, — сказал президент лиги ВТБ.

Казанский УНИКС в четвертом матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ в гостях нанес первое поражение московскому ЦСКА – 96:80 (1-3).