Центровая сборной Беларуси Гаспер перешла в «Енисей»

Центровая сборной Беларуси Виктория Гаспер (34 года, 193 см) продолжит карьеру в .

Гаспер – одиннадцатикратная чемпионка Беларуси. Бронзовый призер чемпионата Европы в Италии (2007). В 2008 году заняла 6-е место на Олимпийских играх в Пекине.

С 2012 года Виктория играла за «Цмоки-Минск», а последние два сезона выступала за команду «Горизонт», в составе которой дважды завоевывала золото чемпионата Беларуси, в сезоне-20/21 заняла первое место в EWBL.

Средняя статистика баскетболистки по турнирам в сезоне-21/22. Чемпионат Беларуси – 15 игр, 13,3 очка, 6,2 подбора, 1,5 передачи, 0,8 блок-шота, 1 перехват за 21,5 минуты. EWBL – 5 игр, 7,8 очка, 4,4 подбора, 0,6 передачи за 17,4 минуты. Еврокубок – 3 игры, 3,3 очка, 2,7 подбора, 0,3 передачи за 12,3 минуты

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