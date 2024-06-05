Андреас Пистиолис: «Счастлив, что свой первый титул в качестве главного тренера завоевал в Лиге ВТБ»

Андреас Пистиолис высказался о победе ЦСКА в сезоне Единой лиги ВТБ-2023/24.

«Это важнейший момент для клуба и каждого из команды. Поздравляю и благодарю всех, кто проделал огромную работу, игроков за их старания и усилия, менеджмент – за веру в меня, болельщиков – за поддержку.

Эта игра стала определением жесткой схватки. Даже при том, что она стала не результативной, думаю, зрители получили удовольствие от борьбы и интенсивности финального матча. Соперники – отличная команда с классными игроками и тренером. В этой серии мы сделали все возможное.

Думаю, многие согласятся со мной, что Лига ВТБ – турнир высочайшего уровня. И я невероятно счастлив, что свой первый титул в качестве главного тренера завоевал именно здесь», – сказал главный тренер ЦСКА.