Андреас Пистиолис: «Счастлив, что свой первый титул в качестве главного тренера завоевал в Лиге ВТБ»

Теги Баскетбол

Андреас Пистиолис высказался о победе ЦСКА в сезоне Единой лиги ВТБ-2023/24.

«Это важнейший момент для клуба и каждого из команды. Поздравляю и благодарю всех, кто проделал огромную работу, игроков за их старания и усилия, менеджмент – за веру в меня, болельщиков – за поддержку.

Эта игра стала определением жесткой схватки. Даже при том, что она стала не результативной, думаю, зрители получили удовольствие от борьбы и интенсивности финального матча. Соперники – отличная команда с классными игроками и тренером. В этой серии мы сделали все возможное.

Думаю, многие согласятся со мной, что Лига ВТБ – турнир высочайшего уровня. И я невероятно счастлив, что свой первый титул в качестве главного тренера завоевал именно здесь», – сказал главный тренер ЦСКА.

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