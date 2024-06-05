Леброн Джеймс: «Этот парень, Джо Маззулла, чертов гений»

Леброн Джеймс выразил восхищение главным тренером «Селтикс» Джо Маззуллой.

«Этот парень, Джо Маззулла, чертов гений, бро.

Чем больше я с тобой разговариваю, тем больше мне нравится этот парень Джо», – сказал звездный форвард «Лейкерс» в подкасте с Джей Джей Редиком.

В недавнем выпуске подкаста «Mind The Game» Леброн Джеймс и Джей Джей Редик обсуждали главного тренера «Бостона» Джо Маззуллу и его тренерский стиль. Редик отметил, что Маззулла решил сфолить при «+6» в конце первого матча серии против «Индианы», чтобы разница в счете осталась равной двум владениям.