«Если кто-то считает меня блатным, пусть будет так». Марк Тихоненко — о роли отца в своей карьере и переезде в Москву

От редакции: вы читаете пользовательский блог «Перехват», где разговаривают с интересными представителями российского баскетбола. Не забывайте о плюсах.

Марк Тихоненко — сын олимпийского чемпиона Валерия Тихоненко. Как и почти всегда в подобных случаях, с детства Марка преследуют разговоры о том, что он играет только из-за своего отца. «Перехват» поговорил с Тихоненко-младшим о том, насколько это его задевает, а также расспросил о начале карьеры в Испании, опыте выступления в NCAA, переезде в Казахстан и контракте с МБА.

— Марк, поздравляю тебя с переходом в МБА. Ты еще никогда не играл в России, какие ожидания?

— Радость. В России у меня много друзей, я большую часть своей жизни провел в Москве. Поэтому я очень рад, что возвращаюсь домой. Давно не проводил на родине так много времени, как буду сейчас проводить. Очень этому рад.

— Когда я дал новость о твоем подписании в канал, то один из первых комментариев был таким: «Еще один блатной». Ты блатной?

— Да я бы не сказал так. Ни мои соцсети, ни то, как я себя веду — ничто из этого не описывает меня как блатного. Но у каждого свое мнение. Если кто-то считает меня блатным, пусть будет так.

— Я думаю, этот человек имел в виду, что твой папа работает в баскетболе, поэтому тебе чуть-чуть проще играть.

— Я так не думаю. Мой отец сейчас не в «Астане», он сейчас вообще не в баскетболе, а на отдыхе. Единственное, чем он мне помогает, это своим советом — так же, как и мой агент Станислав Рыжов. А так со стороны моего отца нет никакого влияния.

— Часто ли тебе приходилось слышать, что ты играешь только из-за своего папы?

— Конечно. Когда имеешь такого отца, с такой историей, это ожидаемо, мне кажется.

— Ты когда-нибудь переживал по этому поводу?

— Нет, никогда. Меня родители готовили к этому с детства. Просто увидел сообщение, прочитал, но как-то на это отвечать — это не мое.

— В подростковом возрасте, когда ты попадал в молодежную сборную, тоже говорили, что блатной?

— Да. Когда я в сборную U16 попал, было не очень приятно. Но это меня закаляло, заводило еще больше, мотивировало попадать в каждую следующую сборную, в которую я мог попасть. Стоит продолжать доказывать, что я заслуживаю это место.

— Когда мы с тобой год назад общались, ты говорил, что в «Астане» тебя хотел видеть не только Валерий Алексеевич, но и руководство. Но спустя год твой папа ушел — и ты тоже ушел. Тебе вообще предлагали остаться?

— Да, предлагали. Конечно, я рассматривал этот вариант. Но, в конце концов, я получил от «Астаны»все, что мог, и очень благодарен клубу за это. Я вырос там как профессиональный игрок, и сейчас время расти дальше.

А по поводу того, совпадение ли, что уходит мой отец и ухожу я… У меня, в конце концов, был контракт на один год. Для меня самого это был сюрприз, что отец уходит. Контракт у меня на год, после этого игроки обычно ищут другие клубы. Так что это не совпадение, а просто закономерность, которая продиктована не уходом отца из клуба, а длительностью контракта.

— Ты говорил, что играть под руководством отца — это большой прессинг, но вместе с тем он постоянно тебе может что-то посоветовать. Не по телефону, а прямо на месте. В МБА будет такое?

— Я не знаю, будет ли мой отец связан с баскетболом и что вообще он будет делать, но я знаю точно, наш дом в Испании, и он будет в Испании. Конечно же, это будут телефонные звонки, бесконечные просмотры игр и так далее, обсуждения с отцом. И я очень рад тому, что сейчас он сможет уделить мне больше внимания, чем тогда, когда он был генеральным менеджером.

«Те азы, которые я сейчас знаю, это все с Испании»

— Ты начинал заниматься баскетболом в «Тринте», но еще в раннем возрасте уехал в Испанию. Просто семья переезжала?

— Я приехал в Испанию в 12–13 лет, мы переехали туда, просто поменяли место жительства. В Испании и уровень жизни, и баскетбол, и обучение, и так далее. Меня посмотрели в «Уникахе», в кадетах, и я там провел четыре года, после чего улетел в Америку.

— Расскажи про молодежный проект «Уникахи». Чем подготовка детей в Испании отличается от подготовки детей в России?

— Там, конечно, уровень академичности баскетбола очень высокий, как мне кажется. Те азы, которые я сейчас знаю, это все с Испании. Меня, например, научили бросать в Испании — тренер, с которым я тренируюсь этим летом, он и раньше со мной работал, это он поставил мне бросок. Я с ним каждый год общаюсь, каждый год тренируюсь. Здесь можно вырасти в плане скиллов и всех баскетбольных навыков.

— Получается, ты взял личного тренера и готовишься к новому сезону?

— Да, я его знаю все это время, мы просто тренируемся — я и его сын Франсис Алонсо, который за «Уникаху» играл, а теперь будет выступать за «Бильбао». Мы с ним вдвоем тренируемся с его отцом.

— После Испании у тебя был опыт выступления в NCAA. Когда мы с тобой общались, ты говорил, что это вообще не сказка…

— Это, конечно, для каждого свое, у каждого свое мнение по этому поводу. Просто NCAA оказалась не тем, что я представлял себе до приезда туда. Это не значит, что это плохо, просто мои ожидания были немного другие. Но там тебя реально тестируют и ментально, и физически, реально готовят к профессиональному баскетболу. По крайней мере, в тех университетах, где я был. Там реально насилуют, заставляют бегать.

Просто у тебя каждый час занят — у тебя либо репетиторы, либо урок, либо качалка, либо тренировка. Безостановочный to-do-list. В первые два года в университете это очень сильно на меня влияло ментально, потому что это очень сложно. Я носился на тренировках, приходил мертвый, потом шел в качалку, а после качалки ты должен через час уже быть на уроке как ни в чем не бывало.

Это время было очень сложным, но я через это прошел, многому научился. Для меня сейчас любая тренировка — это совсем другая физическая нагрузка, не то, что было тогда.

— Тебя это закалило?

— Да, конечно. Поэтому я и не против этого теперь. Два года насиловали, но я многому научился.

— На третий год в NCAA уже было не так сложно?

— Третий год был отличным, именно в третий год я почувствовал себя комфортно в университетской обстановке — и в плане тренировок, и в плане игр и игрового времени, так же как и с партнерами по команде и вообще полностью влился в жизнь американского студента.

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— Ты окончил университет в США?

— Я в процессе окончания. У меня еще три урока осталось.

— Этим летом оканчиваешь?

— Да.

— А как будет называться твоя специальность?

— Hospitality. Это связано с туризмом и отелями.

— Ты видишь себя в этом?

— Раньше видел, но сейчас не очень. Я всерьез задумываюсь о том, чтобы получить магистерское образование в психологии. Но посмотрим. Пока это только мысли. Но я хочу еще одно образование.

«Если бы я дождался, было бы предложение от «Бильбао»

— Я знаю, что в прошлом году ты мог играть в чемпионате Испании, во втором дивизионе. В этом году звали за границу?

— Предложения были из нескольких российских клубов. А из Европы я не стал дожидаться предложений. Были разговоры с «Бильбао», был интерес с «Валенсией». Но, в конце концов, никаких предложений они не сделали.

— Просто проверяли информацию?

— Со стороны «Валенсии» был просто интерес. Со стороны «Бильбао», если я бы дождался, то, скорее всего, было бы предложение. Но смысла в этом нет. Я знал, что хочу продолжать играть в Единой лиге.

— В прошлом сезоне ты почти дебютировал в сборной России. Веха в твоей карьере или просто вызов в национальную команду?

— Конечно, это что-то особенное, я попал в заявку из 12 игроков. Я настолько голодный человек, что так как я не вышел на площадку, для меня это не дебют, по крайней мере. Значит, надо работать еще усиленнее, еще больше, значит, я смогу это сделать в следующем году. Если мы будем где-то играть.

— Какие у тебя были чувства, когда отменили вторую игру против Нидерландов и ты понял, что не получится дебютировать за сборную?

— Непонятные эмоции, на самом деле. Первый раз такое случается, не знаешь, как себя ощущать. Но я был очень рад, что вообще попал в состав. Никто не знает, когда ты еще сможешь сыграть, допустим, против Нидерландов, когда вернут Россию в ФИБА, когда ты сможешь сыграть против таких оппонентов. Да и вообще, весь мой опыт в сборной был просто отличным. Немного поработал с Зораном Лукичем, со всеми ребятами поладил и очень много знакомств новых завел. Поэтому все было позитивно.

— Ты должен был приехать в лагерь к Зорану Лукичу в начале этого лета, но не приехал. Что помешало?

— У меня были проблемы со спиной в течение всего последнего сезона в «Астане». Когда приехал сюда, в Испанию, я опять обследовался и посоветовался с доктором, и он сказал: «У тебя все нормально, все излечимо, но я не советую тебе ехать на сборы. Лучше полечиться и подготовиться к новому сезону». Ну я его послушал, посоветовался с родителями, прошел реабилитацию, которую и сейчас продолжаю проходить. И вот уже две недели как вернулся к тренировкам.

— В сборной нормально отреагировали на то, что ты не приехал?

— Я думаю, что да. Мне показалось так, по крайней мере. Я прислал им и историю моего лечения, и письмо от доктора. Поэтому надеюсь, там нет никаких проблем. В конце концов, здоровье ведь — это самое важное, я должен быть готовым к следующему сезону.

— Как проводишь лето?

— Лето провел очень хорошо, было очень много как свободного времени, так и времени поработать, и устать отдыхать, так скажем. Потому что, когда я вернулся и начал реабилитацию с доктором, он меня отключил от любой физической нагрузки на две с половиной недели — это и был мой отдых. После этого начали работать с моей спиной в качалке, забивать мышцы и так далее. И постепенно дальше — велосипед, чуть-чуть кардио.

А так я занимаюсь спортом почти каждый день, не могу 24 часа не сделать отжимания или еще чего-то такого маленького. Баскетбол три раза в неделю пока что. Понятное дело, что сейчас надо увеличивать, потому что в августе мне надо лететь в Москву. А дальше все, потихоньку готовиться к сезону. Меньше отдыха, больше работы, просто в приятной локации.

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Фото: russiabasket.ru; vtb-league.com/; из личного архива Марка Тихоненко