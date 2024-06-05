Сергей Кущенко: «Неординарные шаги менеджмента ЦСКА дали результат»
Сергей Кущенко отметил неординарные шаги руководства ЦСКА по ходу сезона.
«Третий сезон подряд мы получаем нового чемпиона: «Зенит», УНИКС и теперь возвращение ЦСКА на чемпионский трон.
Отмечу неординарные шаги менеджмента клуба, решившегося на смену тренера перед плей-офф, и это дало такой результат», – сказал президент Единой лиги ВТБ.
Сегодня ЦСКА обыграл казанский УНИКС в пятом матче финальной серии плей-офф (66:55, 4-1) и стал новым чемпионом Лиги ВТБ.
15 апреля ЦСКА объявил о назначении Андреаса Пистиолиса на пост главного тренера, он сменил Эмила Райковича.