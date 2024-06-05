Сергей Кущенко: «Неординарные шаги менеджмента ЦСКА дали результат»

Теги ЦСКА Сергей Кущенко УНИКС Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Баскетбол

Сергей Кущенко отметил неординарные шаги руководства ЦСКА по ходу сезона.

«Третий сезон подряд мы получаем нового чемпиона: «Зенит», УНИКС и теперь возвращение ЦСКА на чемпионский трон.

Отмечу неординарные шаги менеджмента клуба, решившегося на смену тренера перед плей-офф, и это дало такой результат», – сказал президент Единой лиги ВТБ.

Сегодня ЦСКА обыграл казанский УНИКС в пятом матче финальной серии плей-офф (66:55, 4-1) и стал новым чемпионом Лиги ВТБ.

15 апреля ЦСКА объявил о назначении Андреаса Пистиолиса на пост главного тренера, он сменил Эмила Райковича.

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1 комментарий
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Да Ватутин красавец! Не побоялся взять ответственность на себя и сменить тряпку Райковича!
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