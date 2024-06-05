Сергей Кущенко: «Неординарные шаги менеджмента ЦСКА дали результат»

Сергей Кущенко отметил неординарные шаги руководства ЦСКА по ходу сезона.

«Третий сезон подряд мы получаем нового чемпиона: «Зенит», УНИКС и теперь возвращение ЦСКА на чемпионский трон.

Отмечу неординарные шаги менеджмента клуба, решившегося на смену тренера перед плей-офф, и это дало такой результат», – сказал президент лиги ВТБ.

Сегодня ЦСКА обыграл казанский в пятом матче финальной серии плей-офф (66:55, 4-1) и стал новым чемпионом Лиги ВТБ.

15 апреля ЦСКА объявил о назначении Андреаса Пистиолиса на пост главного тренера, он сменил Эмила Райковича.