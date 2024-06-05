«Просто скажите нам что-нибудь». Чарльз Баркли недоволен неопределенностью по поводу работы на TNT

Чарльз Баркли недоволен молчанием руководства канала TNT по поводу прав на НБА.

«Единственное, что меня беспокоит в работе на TNT – просто скажите нам что-нибудь.

Каждый день выходят статьи о том, что «у нас еще есть шанс» или «мы его упустили». Вы видите нас каждую неделю, как насчет того, чтобы взять трубку и сказать: «Эй, мы все еще ведем переговоры» или «Знаете что, мы проиграли».

Просто скажите нам правду. Потому что отстой в том, что в следующем сезоне мы должны будем сделать это, несмотря ни на что», – сказал ведущий TNT.