«Просто скажите нам что-нибудь». Чарльз Баркли недоволен неопределенностью по поводу работы на TNT

Теги НБА телевидение Чарльз Баркли Баскетбол

Чарльз Баркли недоволен молчанием руководства канала TNT по поводу прав на НБА.

«Единственное, что меня беспокоит в работе на TNT – просто скажите нам что-нибудь.

Каждый день выходят статьи о том, что «у нас еще есть шанс» или «мы его упустили». Вы видите нас каждую неделю, как насчет того, чтобы взять трубку и сказать: «Эй, мы все еще ведем переговоры» или «Знаете что, мы проиграли».

Просто скажите нам правду. Потому что отстой в том, что в следующем сезоне мы должны будем сделать это, несмотря ни на что», – сказал ведущий TNT.

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