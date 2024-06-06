Джейсон Тейтум: «Одни из лучших игроков в истории носили форму «Бостона». Мы горды тем, что следуем за ними в погоне за мечтой»

Джейсон Тейтум признал огромный уровень давления перед финалом НБА.

«Мы вешаем только чемпионские баннеры. 17 штук. Одни из лучших игроков в истории носили эту форму. Мы горды тем, что следуем за ними в погоне за мечтой.

Если хочешь присоединиться к лучшим, кто надевал форму «Бостона», все они побеждали в чемпионате. Мы стремимся к тому же каждый сезон. Уровень ожиданий в «Селтикс» отличается от других клубов. Только особенные игроки остаются здесь и становятся частью этой атмосферы.

Не сильно задумываюсь о будущем. Стараюсь оставаться здесь, в настоящем. Все сводится к давлению, давлению, давлению. Это финал НБА. Это должно быть весело.

В любом случае я здесь. В финале. У меня второй шанс взять титул. Я хочу наслаждаться этим с моими одноклубниками и семьей», – заключил форвард « ».

«Селтикс» сыграют с «Мэверикс» в финале .