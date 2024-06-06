Джейсон Тейтум: «Одни из лучших игроков в истории носили форму «Бостона». Мы горды тем, что следуем за ними в погоне за мечтой»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум признал огромный уровень давления перед финалом НБА.

«Мы вешаем только чемпионские баннеры. 17 штук. Одни из лучших игроков в истории носили эту форму. Мы горды тем, что следуем за ними в погоне за мечтой.

Если хочешь присоединиться к лучшим, кто надевал форму «Бостона», все они побеждали в чемпионате. Мы стремимся к тому же каждый сезон. Уровень ожиданий в «Селтикс» отличается от других клубов. Только особенные игроки остаются здесь и становятся частью этой атмосферы.

Не сильно задумываюсь о будущем. Стараюсь оставаться здесь, в настоящем. Все сводится к давлению, давлению, давлению. Это финал НБА. Это должно быть весело.

В любом случае я здесь. В финале. У меня второй шанс взять титул. Я хочу наслаждаться этим с моими одноклубниками и семьей», – заключил форвард «Бостона».

«Селтикс» сыграют с «Мэверикс» в финале НБА.

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5 комментариев
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Лука, Кайри, ролевики Далласа мы в вас верим! Пройдите этих напыщенных индюков и возьмите кольца!
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Нет, лучший игрок в истории как-то привез вам 63 очка на вашей арене
+3
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+3
Не припомню Джабара, Джордана, Лебу в форме Бостона
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Будет непросто, но надеюсь Даллас оформит чемпионство в пятой игре в Бостоне, Гарден заслужил увидеть вживую нового МВП
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Ответ Mr Gendalf
Не припомню Джабара, Джордана, Лебу в форме Бостона
Я помню Гершона Ябуселе
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