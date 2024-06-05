Лука Дончич – в расширенном составе сборной Словении

Сборная Словении объявила предварительный состав на отбор Олимпийских игр.

Главный тренер сборной Словении Александер Секулич назвал 16 игроков, которые могут принять участие в отборочном олимпийском турнире в Пирее.

В расширенный состав включен звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который сейчас готовится к финальной серии плей-офф НБА против «Бостона».

На место натурализованного игрока выбран бигмен «Црвены Звезды» Майк Тоби. Центровой «Маккаби» Джош Нибо не попал в состав.

Расширенный состав сборной Словении:

Яка Блажич («Цедевита-Олимпия»), Миха Церквеник (КРКА), («Денвер»), Жига Димец («Анвиль»), («Даллас»), («Цедевита-Олимпия»), Грегор Хроват («Дижон»), («Шалон»), Тибор Миртич («Гелиос Санз»), Эдо Мурич («Цедевита-Олимпия»), Лука Шчука («Цедевита-Олимпия»), («Галатасарай»), Бине Препелич («Шарлеруа»), Леон Стергар (КРКА), Ян Шпан (КРКА), Майк Тоби («Црвена Звезда»).