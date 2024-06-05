Лука Дончич – в расширенном составе сборной Словении

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Сборная Словении объявила предварительный состав на отбор Олимпийских игр.

Главный тренер сборной Словении Александер Секулич назвал 16 игроков, которые могут принять участие в отборочном олимпийском турнире в Пирее.

В расширенный состав включен звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который сейчас готовится к финальной серии плей-офф НБА против «Бостона».

На место натурализованного игрока выбран бигмен «Црвены Звезды» Майк Тоби. Центровой «Маккаби» Джош Нибо не попал в состав.

Расширенный состав сборной Словении:

 Яка Блажич («Цедевита-Олимпия»), Миха Церквеник (КРКА), Влатко Чанчар («Денвер»), Жига Димец («Анвиль»), Лука Дончич («Даллас»), Зоран Драгич («Цедевита-Олимпия»), Грегор Хроват («Дижон»), Алексей Николич («Шалон»), Тибор Миртич («Гелиос Санз»), Эдо Мурич («Цедевита-Олимпия»), Лука Шчука («Цедевита-Олимпия»), Клемен Препелич («Галатасарай»), Бине Препелич («Шарлеруа»), Леон Стергар (КРКА), Ян Шпан (КРКА), Майк Тоби («Црвена Звезда»).

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5 комментариев
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Надеюсь сумеет пробиться в состав
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+13
Ответ Kuan.bakir
Надеюсь сумеет пробиться в состав
25 лет, пора бы уже
+2
0
+2
Ответ Kuan.bakir
Надеюсь сумеет пробиться в состав
в узкий не прошёл чисто физически, в расширенный только боком заходит.
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+1
Надеюсь у Луки здравый смысл восторжествует, и он не поедет
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Ответ Kuan.bakir
Надеюсь сумеет пробиться в состав
если только авансом… еще парень молодой, вдруг раскроется
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