Стивен Эй Смит: «Лучшим напарником Леброна Джеймса был Дуэйн Уэйд»

Стивен Эй Смит заявил, что лучшим напарником Леброна Джеймса был Дуэйн Уэйд.

«Когда мы начинаем говорить о величайшем партнере по команде , давайте не будем забывать о . Лучшим напарником Леброна был Дуэйн Уэйд, и мне плевать, что говорит Леброн Джеймс.

Если бы не Дуэйн Уэйд, никогда бы не было. Леброн не знал, как победить, пока у него не появился Дуэйн Уэйд. Это факт», – сказал ведущий ESPN.

Ранее Джеймс назвал Ирвинга самым одаренным игроком в истории и признался, что «чертовски зол», что больше не является его напарником.