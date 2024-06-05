Стивен Эй Смит: «Лучшим напарником Леброна Джеймса был Дуэйн Уэйд»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Дуэйн Уэйд НБА Кайри Ирвинг Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит заявил, что лучшим напарником Леброна Джеймса был Дуэйн Уэйд.

«Когда мы начинаем говорить о величайшем партнере по команде Леброна Джеймса, давайте не будем забывать о Дуэйне Уэйде. Лучшим напарником Леброна был Дуэйн Уэйд, и мне плевать, что говорит Леброн Джеймс.

Если бы не Дуэйн Уэйд, Кайри Ирвинга никогда бы не было. Леброн не знал, как победить, пока у него не появился Дуэйн Уэйд. Это факт», – сказал ведущий ESPN.

Ранее Джеймс назвал Ирвинга самым одаренным игроком в истории НБА и признался, что «чертовски зол», что больше не является его напарником.

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2 комментария
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А как же большой русский мазафакер?!
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А мы то думали это Варежао...
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