Стивен Эй Смит: «Лучшим напарником Леброна Джеймса был Дуэйн Уэйд»
Стивен Эй Смит заявил, что лучшим напарником Леброна Джеймса был Дуэйн Уэйд.
«Когда мы начинаем говорить о величайшем партнере по команде Леброна Джеймса, давайте не будем забывать о Дуэйне Уэйде. Лучшим напарником Леброна был Дуэйн Уэйд, и мне плевать, что говорит Леброн Джеймс.
Если бы не Дуэйн Уэйд, Кайри Ирвинга никогда бы не было. Леброн не знал, как победить, пока у него не появился Дуэйн Уэйд. Это факт», – сказал ведущий ESPN.
Ранее Джеймс назвал Ирвинга самым одаренным игроком в истории НБА и признался, что «чертовски зол», что больше не является его напарником.