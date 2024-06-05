Чейз Бадингер будет участвовать в Олимпиаде в Париже в качестве игрока в пляжный волейбол

Теги пляжный волейбол НБА Баскетбол - фото Чейз Бадингер Париж-2024 Баскетбол

Чейз Бадингер поедет на Олимпиаду в Париж в качестве игрока в пляжный волейбол.

Бывший игрок НБА Чейз Бадингер будет представлять США на Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве игрока в пляжный волейбол.

Будингер и его партнер Майлз Эванс заняли второе место в рейтинге и завоевали последнюю путевку на Олимпийские игры.

Бадингер провел семь сезонов в НБА и один сезон в Испании. Форвард с 2009 по 2016 года играл в НБА за «Хьюстон», «Миннесоту», «Индиану» и «Финикс», после чего сыграл один сезон за испанскую «Басконию». В 2012 году Бадингер участвовал в конкурсе по данкам.

В студенческие годы Бадингер занимался двумя видами спорта — баскетболом и волейболом. В 2006 году он был признан игроком года волейбольной лиги Мидзуно, а в 2011-м участвовал в турнире по пляжному волейболу в Калифорнии.

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2 комментария
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Какой крутой!
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У него рост и прыжок в полном порядке, головой до кольца допрыгивает.
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