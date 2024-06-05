Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» могли освободить платежку для подписания Кайри Ирвинга, но решили передписать игроков»
«Лейкерс» могли подписать Кайри Ирвинга прошлым летом.
«Когда Кайри ушел из «Кливленда», они с Леброном не разговаривали несколько лет. В какой-то момент Леброн очень захотел, чтобы «Лейкерс» выменяли Кайри Ирвинга. «Лейкерс» делали предложение перед прошлогодним дедлайном, но предложение «Далласа» оказалось лучше.
Прошлым летом Кайри очень хотел, чтобы Леброн перешел в «Даллас». Леброн хотел, чтобы Кайри перешел в «Лейкерс». Переход Леброна в «Даллас» был невозможен, поскольку у него был контракт.
«Лейкерс» на самом деле могли освободить место в платежной ведомости, чтобы перебить предложение «Мэверикс», но они решили переподписать игроков, которые помогли им выйти в финал Западной конференции в прошлом сезоне», – рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.