Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» могли освободить платежку для подписания Кайри Ирвинга, но решили передписать игроков»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Брайан Уиндхорст Баскетбол

«Лейкерс» могли подписать Кайри Ирвинга прошлым летом.

«Когда Кайри ушел из «Кливленда», они с Леброном не разговаривали несколько лет. В какой-то момент Леброн очень захотел, чтобы «Лейкерс» выменяли Кайри Ирвинга. «Лейкерс» делали предложение перед прошлогодним дедлайном, но предложение «Далласа» оказалось лучше.

Прошлым летом Кайри очень хотел, чтобы Леброн перешел в «Даллас». Леброн хотел, чтобы Кайри перешел в «Лейкерс». Переход Леброна в «Даллас» был невозможен, поскольку у него был контракт.

«Лейкерс» на самом деле могли освободить место в платежной ведомости, чтобы перебить предложение «Мэверикс», но они решили переподписать игроков, которые помогли им выйти в финал Западной конференции в прошлом сезоне», – рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

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