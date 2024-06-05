Дрэймонд Грин: «Даллас» выиграет в шести матчах»

Дрэймонд Грин считает, что «Даллас» выиграет у «Бостона» со счетом 4-2.

«Мой личный прогноз таков: я думаю, что «Бостон» выиграет первый матч, потому что «Далласу» потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к такому размеру и такой длине, к разменам. Кайри Ирвингу и Луке Дончичу нужно понять, как они будут атаковать. Это займет некоторое время.

Тем не менее, я думаю, что «Даллас» разберется, вернется и выиграет второй матч в Бостоне. Вернувшись в Даллас со счетом 1-1, «Мэверикс» попадут туда, где они играют великолепно, и возьмут третий матч. Затем они выиграют четвертый матч. При счете 3-1 в пользу «Далласа» «Бостон» выиграет пятый матч, затем «Даллас» закроет серию в шестом матче.

Пришло время Луки, Кайри выиграет еще один титул. Опыт будет иметь значение. Я думаю, что «Даллас» доведет дело до конца. Они проводят сказочный розыгрыш плей-офф, у них есть все необходимое. Я ставлю на победу «Далласа» в шести матчах», – сказал форвард «Голден Стэйт».