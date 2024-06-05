Джо Маззулла о давлении в финале: «Если не поменяют лампочки на аренах, они будут не ярче, чем в прошлой серии»

Джо Маззулла заявил, что «Бостон» не испытывает особого давления в финале.

«Если не поменяют лампочки на аренах, они будут не ярче, чем в прошлой серии.

Нужно просто уделять внимание деталям, которые имеют значение. Правда в том, что если вы не ставите спину, если не возвращаетесь в защиту, если не передаете мяч в игре два против одного, если не срываете планы соперника, если не знаете, против кого защищаетесь, если не видите дистанцию, если не разговариваете, если не выкладываетесь, то вы не победите.

Нужно сосредоточиться на самом простом. И правда в том, что вы должны делать это, и вы должны делать это на высоком уровне. Очевидно, что в финале ставки выше, но это лишь означает, что детали более важны», – сказал главный тренер « ».