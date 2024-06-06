Кендрик Перкинс: «Энтони Дэвис и Кайри Ирвинг были лучшими напарниками Леброна Джеймса»

Теги Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Лейкерс Майами Дуэйн Уэйд НБА Кайри Ирвинг Энтони Дэвис Баскетбол

Кендрик Перкинс не считает Дуэйна Уэйда лучшим напарником Леброна Джеймса.

«Энтони Дэвис в «пузыре» демонстрировал показатели уровня Шака. Я думаю, что лучшим напарником Леброна был Энтони Дэвис, следующий – Кайри. Они проигрывали в серии 1-3 и совершили то, чего никогда не было в истории НБА.

Почему не Дуэйн Уэйд? Дело в том, что многие называет Криса Боша самым важным игроком в «Майами», который выиграл два чемпионата. И поэтому я спрашиваю: «А был ли Дуэйн Уэйд второй опцией в команде, или второй опцией был Крис Бош?» Кто на самом деле был звездным напарником Леброна Джеймса? Бош или Уэйд? Я понимаю, что это был «Округ Уэйда», но был ли Уэйд на втором плане?» – сказал эксперт ESPN.

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