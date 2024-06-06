Кендрик Перкинс: «Энтони Дэвис и Кайри Ирвинг были лучшими напарниками Леброна Джеймса»
Кендрик Перкинс не считает Дуэйна Уэйда лучшим напарником Леброна Джеймса.
«Энтони Дэвис в «пузыре» демонстрировал показатели уровня Шака. Я думаю, что лучшим напарником Леброна был Энтони Дэвис, следующий – Кайри. Они проигрывали в серии 1-3 и совершили то, чего никогда не было в истории НБА.
Почему не Дуэйн Уэйд? Дело в том, что многие называет Криса Боша самым важным игроком в «Майами», который выиграл два чемпионата. И поэтому я спрашиваю: «А был ли Дуэйн Уэйд второй опцией в команде, или второй опцией был Крис Бош?» Кто на самом деле был звездным напарником Леброна Джеймса? Бош или Уэйд? Я понимаю, что это был «Округ Уэйда», но был ли Уэйд на втором плане?» – сказал эксперт ESPN.