НБА «приближается» к подписанию соглашений с NBC, ESPN и Amazon. 76 млрд долларов за 11 лет

Контракты НБА с NBC, ESPN и Amazon будут рассчитаны на 11 лет и 76 млрд долларов.

Лига «приближается» к подписанию соглашений с телеканалами NBC, и Amazon на 76 миллиардов долларов за 11 лет, сообщает The Wall Street Journal. Контракты вступят в силу после сезона-2024/25.

Следующий сезон может стать последним для NBA on TNT и шоу Inside The NBA, ведущими которого являются Чарльз Баркли, Шакил О’Нил, Кенни Смит и Эрни Джонсон.

Канал NBC, который вновь получит права на трансляцию матчей НБА впервые с 2002 года, будет платить в среднем 2,5 миллиарда долларов в год и показывать примерно 100 матчей за сезон. Около половины этих матчей будет транслироваться на стриминговом сервисе Peacock.

Amazon заплатит 1,8 миллиарда долларов за свой пакет, в который войдут матчи регулярного чемпионата и плей-офф, а также внутрисезонный турнир НБА и матчи плей-ин.

Disney, который уже транслирует матчи , сохранит свои права за 2,6 миллиарда долларов в год, что больше, чем предыдущая сделка на 1,5 миллиарда.