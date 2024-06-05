Велимир Перасович: «ЦСКА был лучше на протяжении всей финальной серии»

Велимир Перасович прокомментировал победу ЦСКА над УНИКСом в финальной серии.

«Прежде всего, поздравляю ЦСКА с чемпионством. На протяжении всей серии они были лучше и выиграли финал со счетом 4-1. У УНИКСа был шанс на победу в сегодняшней игре, но, к сожалению, во второй половине наше нападение разладилось из-за отличной защиты соперника. Мы промазали много открытых бросков и позволили им забрать несколько важных подборов на своем щите, так что игра перешла на сторону ЦСКА.

Вместе с тем, мне не в чем упрекнуть своих парней. Они старались, приложили большие усилия, отдали много энергии. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы обыграть армейцев в этом плей-офф.

Считаю, мы провели отличный сезон. УНИКС – победитель регулярного чемпионата. В полуфинальной серии нам противостоял серьезный оппонент – «Локомотив-Кубань», которого мы сумели одолеть в сложнейшей семиматчевой серии. К сожалению, первый проигранный матч в финале серьезно надломил нас. Мы рассчитывали победить сегодня и вернуть серию в Москву, но не сложилось», – сказал главный тренер УНИКСа.

ЦСКА обыграл УНИКС в пятом матче финальной серии плей-офф (66:55, 4-1) и стал новым чемпионом Лиги ВТБ.