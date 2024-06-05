Джей Джей Редик о назначении на пост главного тренера «Лейкерс»: «Этот вопрос будет решаться после окончания сезона»

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Шэмс Чарания Баскетбол

Джей Джей Редик прокомментировал сообщение Шэмса Чарании.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Лейкерс» близки к назначению Редика на пост главного тренера.

«Сейчас я сосредоточен на финальной серии НБА, которую я буду комментировать. Я благодарен судьбе за эту возможность.

Что касается Шэмса, этот вопрос будет решаться после окончания сезона. Я скажу так», – заявил бывший игрок НБА.

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3 комментария
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Редактор новостей о мягком знаке в инфинитиве: "этот вопрос будет решаться в 6 классе"
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Может и пролететь, если будет употреблять слово "решаться" в подобных предложениях без мягкого знака
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Все уже решено
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