Джей Джей Редик о назначении на пост главного тренера «Лейкерс»: «Этот вопрос будет решаться после окончания сезона»

Джей Джей Редик прокомментировал сообщение Шэмса Чарании.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, « » близки к назначению на пост главного тренера.

«Сейчас я сосредоточен на финальной серии НБА, которую я буду комментировать. Я благодарен судьбе за эту возможность.

Что касается Шэмса, этот вопрос будет решаться после окончания сезона. Я скажу так», – заявил бывший игрок .