Джей Джей Редик о назначении на пост главного тренера «Лейкерс»: «Этот вопрос будет решаться после окончания сезона»
Джей Джей Редик прокомментировал сообщение Шэмса Чарании.
По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Лейкерс» близки к назначению Редика на пост главного тренера.
«Сейчас я сосредоточен на финальной серии НБА, которую я буду комментировать. Я благодарен судьбе за эту возможность.
Что касается Шэмса, этот вопрос будет решаться после окончания сезона. Я скажу так», – заявил бывший игрок НБА.