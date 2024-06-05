Никола Топич получил частичный разрыв передней крестообразной связки колена

Никола Топич частично разорвал связку колена.

18-летний сербский защитник « » получил частичный разрыв передней крестообразной связки колена, сообщает ESPN.com со ссылкой на агента игрока Мишко Ражнатовича.

Топич в настоящее время находится на драфт-комбайне в Италии, где он прошел медицинское обследование.

Защитник выставил свою кандидатуру на драфт-2024 и является претендентом на место в Топ-10.

По мнению Ражнатовича, травма не сильно скажется на номере на драфте из-за его молодости и первоначальных отзывов американских врачей, которые видели МРТ.

«Врачи, проверявшие стабильность колена, подтвердили, что оно в отличной форме», – сказал агент.