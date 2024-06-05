Кайри Ирвинг о Леброне Джеймсе: «Когда я был моложе, нашим отношениям что-то мешало, но теперь мы повзрослели»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг отреагировал на слова Леброна Джеймса.

«Я ценю это и очень признателен ему. Очевидно, я нахожусь в другом возрасте и в другой точке своей жизни. Он тоже. Мы оба повзрослели, и я очень ценю то, чего нам удалось достичь.

Я думаю, что нашим отношениям что-то мешало, когда я был немного моложе. Теперь, когда я могу открыто заявить о том, что чувствую как мужчина, чувствовать себя комфортно, стоять на своем, на своих убеждениях, на том, откуда я родом, мне кажется, что благодаря этому наши отношения стали другими.

Просто взаимное уважение. Его лидерские качества, мой стиль лидерства, я думаю, очень хорошо сочетались. Я многому у него научился, чему буду благодарен всю оставшуюся жизнь. Когда он говорит подобные комментарии, я вспоминаю те моменты, когда мы то проигрывали в серии, то вели, мы требовали великолепной игры друг от друга. За пределами площадки наши семьи хорошо общаются», – сказал защитник «Далласа».

Ранее Джеймс назвал Ирвинга самым одаренным игроком в истории НБА и признался, что «чертовски зол», что больше не является его напарником.

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1 комментарий
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А был шанс остаться вместе, усилится ещё одной звездой и создать конкуренцию ГСВ, династию, и, может быть, взять вместе троечку титулов
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