Брайан Уиндхорст о назначении Джей Джей Редика: «Вопрос еще не решен. У «Лейкерс» все еще несколько кандидатов»

По словам Брайана Уиндхорста, «Лейкерс» еще не определились с главным тренером.

«Я знаю, что ходит много слухов о том, что новым главным тренером « » станет . Возможно, в конечном итоге так и произойдет по окончании финальной серии. Люди, с которыми я разговариваю, по-прежнему говорят, что должен пройти какой-то процесс и вопрос еще не решен.

У «Лейкерс» все еще есть несколько кандидатов. На прошлой неделе они провели длительную встречу с Джеймсом Боррего. Насколько мне известно, Джеймс Боррего – единственный кандидат, который приезжал в Лос-Анджелес на длительное собеседование», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.