Брайан Уиндхорст о назначении Джей Джей Редика: «Вопрос еще не решен. У «Лейкерс» все еще несколько кандидатов»
По словам Брайана Уиндхорста, «Лейкерс» еще не определились с главным тренером.
«Я знаю, что ходит много слухов о том, что новым главным тренером «Лейкерс» станет Джей Джей Редик. Возможно, в конечном итоге так и произойдет по окончании финальной серии. Люди, с которыми я разговариваю, по-прежнему говорят, что должен пройти какой-то процесс и вопрос еще не решен.
У «Лейкерс» все еще есть несколько кандидатов. На прошлой неделе они провели длительную встречу с Джеймсом Боррего. Насколько мне известно, Джеймс Боррего – единственный кандидат, который приезжал в Лос-Анджелес на длительное собеседование», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.