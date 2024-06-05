Пол Пирс не согласился с Леброном Джеймсом: «Когда я вспоминаю одаренных игроков, первым приходит на ум Майкл Джордан»

Теги Майкл Джордан Пол Пирс Леброн Джеймс НБА Кайри Ирвинг Виктор Вембаньяма Баскетбол

Пол Пирс назвал Майкла Джордана самым одаренным игроком в истории.

Легенда «Бостона» Пол Пирс не согласился с Леброном Джеймсом («Лейкерс»), который назвал Кайри Ирвинга самым одаренным игроком в истории НБА.

«Одаренный? Я не уверен насчет одаренного. Я бы сказал, что он обладает мастерством.

Когда я вспоминаю одаренных игроков, первым приходит на ум Майкл Джордан. Потому что речь идет о физических качествах в совокупности с навыками. Кайри – невысокий игрок, который отлично обращается с мячом. Я называю это мастерством.

Вот кто действительно самый одаренный игрок на сегодняшний день, так это Виктор Вембаньяма. Потому что мы никогда не видели ничего подобного», – сказал бывший игрок НБА.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
База
0
0
0
Истина
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий