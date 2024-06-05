Пол Пирс не согласился с Леброном Джеймсом: «Когда я вспоминаю одаренных игроков, первым приходит на ум Майкл Джордан»

Пол Пирс назвал Майкла Джордана самым одаренным игроком в истории.

Легенда «Бостона» не согласился с («Лейкерс»), который назвал самым одаренным игроком в истории НБА.

«Одаренный? Я не уверен насчет одаренного. Я бы сказал, что он обладает мастерством.

Когда я вспоминаю одаренных игроков, первым приходит на ум . Потому что речь идет о физических качествах в совокупности с навыками. Кайри – невысокий игрок, который отлично обращается с мячом. Я называю это мастерством.

Вот кто действительно самый одаренный игрок на сегодняшний день, так это . Потому что мы никогда не видели ничего подобного», – сказал бывший игрок НБА.