Пол Пирс не согласился с Леброном Джеймсом: «Когда я вспоминаю одаренных игроков, первым приходит на ум Майкл Джордан»
Пол Пирс назвал Майкла Джордана самым одаренным игроком в истории.
Легенда «Бостона» Пол Пирс не согласился с Леброном Джеймсом («Лейкерс»), который назвал Кайри Ирвинга самым одаренным игроком в истории НБА.
«Одаренный? Я не уверен насчет одаренного. Я бы сказал, что он обладает мастерством.
Когда я вспоминаю одаренных игроков, первым приходит на ум Майкл Джордан. Потому что речь идет о физических качествах в совокупности с навыками. Кайри – невысокий игрок, который отлично обращается с мячом. Я называю это мастерством.
Вот кто действительно самый одаренный игрок на сегодняшний день, так это Виктор Вембаньяма. Потому что мы никогда не видели ничего подобного», – сказал бывший игрок НБА.